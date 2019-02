La Fondation VeChain annonce le tout premier concours de développeurs de la blockchain





Les lauréats seront récompensés lors du VeChain Summit à San Francisco en avril 2019

SHANGHAI, 25 février 2019 /PRNewswire/ -- VeChain, une grande plateforme mondiale de blockchain publique pour l'entreprise qui compte des dizaines de milliers de membres actifs, a annoncé trois programmes de récompense pour les développeurs et son premier concours de développement d'applications visant à encourager les développeurs motivés et dévoués. Cette initiative vise à offrir des programmes qui permettent aux développeurs d'attirer des utilisateurs et à se faire connaître des investisseurs en dynamisant le développement d'applications et d'activités qualifiées faisant appel à la technologie de la blockchain publique.

La Fondation explique que l'un des principaux atouts concernant la blockchain VeChainThor pour les applications commerciales est que les utilisateurs n'ont pas toujours à payer eux-mêmes pour les transactions qui permettent des situations dans lesquelles les utilisateurs non techniques peuvent faire payer leurs transactions par les détenteurs ou les sponsors d'applications. Cette approche inédite permet aux consommateurs de tous les jours de mettre pleinement à profit la technologie de la blockchain sans jamais créer un portefeuille ou acheter ou détenir une cryptomonnaie.

Le concours, baptisé « VeChain Application Development Challenge », qui sera organisé avant la conférence de développeurs de VeChain, le VeChain Summit 2019 qui doit de tenir le 18 avril à Fort Mason à San Francisco, sera doté d'une récompense totale de plus de 170 000 dollars. Tous les développeurs dont les applications sont sur le réseau principal VeChainThor peuvent participer. Parmi tous les candidats, 5 applications retenues par la communauté VeChain et 3 applications sélectionnées par l'équipe d'évaluation de la Fondation VeChain se partageront le prix. Les équipes lauréates seront également présentées par la Fondation et les créateurs d'écosystèmes à plusieurs entreprises et à plusieurs fonds qui cherchent à renforcer leur influence dans ce domaine.

Le 1er avril, la liste des applications qui ont été présentées sera soumise au vote de la communauté. Ce vote sera conclu en fonction des résultats à 23 h 2359 1159 (TU+8), le 12 avril. Les applications soumises après cette date seront exclues du concours. Au terme du vote par la communauté, l'équipe d'évaluation de la Fondation examinera toutes les applications valides et sélectionnera les 3 premières qui remporteront le prix de la Fondation. Tous les lauréats seront annoncés lors du VeChain Summit 2019 le 18 avril.

Les applications qui ont été soumises seront ajoutées à la boutique des applications VeChain qui va bientôt s'ouvrir.

Pour mieux servir les développeurs diversifiés, VeChain a organisé trois programmes de récompense, Application Idea Hunt, VeChainThor Supercharger et Developer Academy Bounty, dans le cadre desquels les applications sélectionnées seront également récompensées en fonction de la décision de l'équipe d'évaluation de la Fondation.

Pour participer et en savoir plus sur les programmes de récompense et le concours, rendez-vous sur :

https://appdev.vechain.org/

À propos de VeChain

Fondée en juin 2015, VeChain vise à connecter la technologie de la blockchain au monde réel en fournissant une structure de gouvernance complète, un modèle économique solide et une intégration de l'IdO. VeChain est le pionnier des applications du monde réel utilisant la technologie de la blockchain, avec des opérations internationales à Singapour, au Luxembourg, à Tokyo, Shanghai, Paris, Hong Kong et San Francisco.

Pour de plus amples informations, contactez press@vechain.com ou rendez-vous sur www.vechain.org.

