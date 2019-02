Déclaration d'Elliott concernant Hammerson





Elliott Advisors (UK) Limited (« Elliott »), l'un des plus importants investisseurs dans Hammerson plc (« Hammerson », ou la « Société »), a publié aujourd'hui la déclaration suivante.

Suite au dialogue constructif mené avec le conseil d'administration de Hammerson, Elliott se félicite à la fois de la décision du conseil d'administration de rechercher deux directeurs non exécutifs indépendants supplémentaires et de la formation d'un nouveau Comité des placements et des cessions, qui supervisera et assumera la responsabilité de l'actuel programme de cessions de la Société. Cette attention accrue portée aux cessions stratégiques, illustrée par des objectifs révisés pour 2019 et un pipeline actuel de ventes potentielles dépassant les 900 millions GBP, signale un développement positif dans la progression de la Société, ainsi que sa capacité à assurer que son portefeuille d'actifs de haute qualité offre une valeur incontestable à tous les actionnaires.

Elliott se réjouit à l'idée de continuer à agir avec le Conseil d'administration de Hammerson en vue de mettre en oeuvre cette stratégie.

À propos d'Elliott

Elliott Management Corporation gère deux fonds multi-stratégies qui, ensemble, possèdent environ 34 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Son fonds phare, Elliott Associates, L.P., a été fondé en 1977, ce qui en fait l'un des plus anciens fonds du genre sous gestion continue. Parmi les investisseurs des fonds d'Elliott figurent des régimes de retraite, des fonds souverains, des fonds de dotation, des fondations, des fonds de fonds, ainsi que des employés de la société. Elliott Advisors (UK) Limited est une filiale d'Elliott Management Corporation.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 février 2019 à 03:25 et diffusé par :