microSD EXPRESS ? LA CARTE MÉMOIRE LA PLUS RAPIDE POUR LES APPAREILS MOBILES





Mobile World Congress, stand CS120 ? La SD Association a annoncé aujourd'hui le lancement de microSD Express, avec les interfaces populaires PCI Express® et NVMetm, ainsi que l'interface héritée microSD pour la rétrocompatibilité. À l'instar de la carte SD Express, la carte microSD Express utilise l'interface PCIe offrant un taux de transfert de données maximum de 985 mégaoctets par seconde (Mo/s), le protocole de couche supérieure NVMe lui permet un mécanisme d'accès mémoire avancé, ouvrant ainsi tout un nouveau monde de possibilités pour les appareils mobiles.

Les cartes microSD Express définies dans la spécification SD 7.1 seront proposées dans tout un éventail de capacités, telles que microSDHC Express, microSDXC Express et microSDUC Express. Une vidéo mise à jour fournit un aperçu des cartes microSD Express et SD Express.

« Les cartes microSD Express offrent à l'industrie mobile un nouveau choix intéressant pour équiper les appareils mobiles avec des cartes SSD amovibles », explique Hiroyuki Sakamoto, président de la SDA. « La spécification SD 7.1 va permettre aux consommateurs et aux fabricants d'appareils mobiles de répondre aux demandes croissantes de stockage pour les années à venir ».

« PCI-SIG est heureux de poursuivre sa collaboration avec la SDA sur cette innovation pour la première carte mémoire amovible microSD au monde », a déclaré Al Yanes, président de PCI-SIG. « Les tests de conformité à la spécification PCIe sont disponibles aujourd'hui par les principaux fournisseurs de tests, offrant un avantage significatif pour tout nouvel adoptant de PCIe. »

microSD Express offre les vitesses nécessaires pour transférer les importants volumes d'informations générés par les communications sans fil intensives en données, les applications avides de vitesse exécutées sur les cartes et les appareils informatiques mobiles, les systèmes de gaming en constante évolution, les appareils IoT multicanaux, les nombreux utilisations dans le secteur automobile, les vidéos mobiles haute résolution, les caméras d'action, les vidéos 360o, la réalité virtuelle et plus encore.

« NVMe est l'interface SSD haute performance reconnue par l'ensemble du secteur, reliant le client au centre de données et au mobile, et vendue par millions d'unités », a déclaré Amber Huffman, président de NVM Express® Inc. « Avec l'adoption par la SDA de la technologie NVMe dans les nouvelles cartes microSD Express, les utilisateurs vont pouvoir profiter d'une latence inférieure et de vitesses de transfert de plus en plus rapides pour diverses applications. »

microSD Express utilise les spécifications reconnues PCIe 3.1 et NVMe v1.3 définies par PCI-SIG® et NVM Express, respectivement, sur la deuxième rangée de broches. PCIe 3.1 inclut les sous-états de faible puissance (L1.1, L1.2) qui rendent possibles les implémentations à faible puissance des cartes SD Express pour le marché mobile. Par ailleurs, même si elles offrent des taux de transfert de données considérablement plus élevés, les cartes SD Express devraient consommer moins d'énergie que les cartes mémoire traditionnelles microSD, tout en maintenant la même puissance maximum consommée. Ces cartes proposent les nouvelles options de développement système offertes par les capacités PCIe et NVMe, telles que le contrôle du bus (Bus Mastering), les files d'attente multiples (sans mécanisme de verrouillage) et la mémoire tampon hôte. En s'appuyant sur des protocoles réussis déjà en place sur le marché, la SDA donne un avantage à l'industrie en permettant l'utilisation des équipements de test existants et en rendant le processus de développement plus économique grâce à l'utilisation des éléments de construction existants utilisés dans les conceptions existantes.

La SDA a utilisé des marques visuelles pour distinguer les cartes mémoire microSD Express, de manière à pouvoir facilement combiner les cartes et les appareils et ainsi garantir une performance optimale de ces derniers.

Le livre blanc révisé de la SDA, « Les cartes SD Express avec interfaces PCIe et NVMe », fournit plus de détails sur les nouvelles capacités et fonctionnalités figurant dans la spécification SD 7.1. La SDA a également publié un nouveau livre blanc, « Cartes mémoire SD Express et microSD Express : le meilleur choix pour vos futurs développements de produits », qui fournit aux ingénieurs de produits une analyse approfondie des nouvelles opportunités désormais accessibles. Des informations supplémentaires sont disponibles sur notre site Web.

Retrouvez la SDA du 25 au 28 février 2019 au stand CS 120 du Mobile World Congress Barcelona, Fira Gran Via, Barcelone, Espagne. La SDA sera également présente du 26 au 28 février à l'Embedded World, stand 3A-524, au Centre des expositions de Nuremberg, Allemagne.

SD Association

La SD Association est un écosystème mondial de près de 900 entreprises technologiques chargées de définir des normes SD interopérables. L'Association encourage le développement de produits électroniques de consommation courante, de communication sans fil, d'imagerie numérique et de mise en réseau qui utilisent la technologie SD leader du marché. La norme SD est le choix numéro un des consommateurs ; elle a gagné plus de 90 % du marché des cartes mémoire grâce à son interopérabilité fiable et à son format facile à utiliser. À l'heure actuelle, de nombreux smartphones, tablettes, drones, appareils IoT, téléviseurs HD, lecteurs audio, systèmes automobiles, ordinateurs, appareils photo et caméras vidéo numériques proposent une interopérabilité SD. Pour un complément d'informations sur la SDA ou pour rejoindre l'Association, veuillez visiter son site Web à l'adresse https://www.sdcard.org.

Les logos SD sont des marques commerciales sous licence de SD-3C LLC.

PCI-SIG

PCI-SIG est le consortium qui possède et gère les spécifications PCI en tant que normes industrielles ouvertes. L'organisation définit des spécifications d'E/S (entrée/sortie) standard conformes aux besoins de ses membres. Actuellement, PCI-SIG compte près de 800 entreprises membres leaders du secteur. Pour en savoir plus sur PCI-SIG, et pour obtenir la liste des membres du conseil d'administration, visitez www.pcisig.com. PCI Express® est une marque déposée de PCI-SIG.

PCIe® - PCI Express est une norme développée par PCI-SIG® et PCIe® est une marque commerciale de PCI-SIG®

NVMetm - NVM ExpressTM, est une norme développée par NVM Express Inc. et NVMetm est une marque commerciale de NVM Express Inc.

