P.I. Works et Turkcell présentent avec succès la solution de gestion automatisée Massive MIMO





P.I. Works, principal fournisseur de solutions de planification, de gestion et d'optimisation de réseau automatisées, a annoncé le déploiement réussi de sa solution de gestion automatisée mMIMO (Massive MIMO) sur le réseau de Turkcell. Le projet s'inscrit dans le prolongement du contrat SON (Self Organizing Networks ? réseaux auto-organisés) centralisé avec Turkcell et marque une étape importante dans le cadre de la densification et la transition du réseau de Turkcell vers la 5G.

P.I. Works est un partenaire historique de Turkcell dans le domaine de l'automatisation des réseaux. En termes de nombre de modules déployés, P.I. Works et Turkcell ont réussi à finaliser le projet SON centralisé le plus vaste du monde, et qui a également obtenu un prix de reconnaissance décerné lors de la conférence « Self-Organizing Networks World » (monde des réseaux auto-organisés).

Les deux sociétés ont ainsi fait un grand pas permettant l'accélération des efforts de densification du réseau de Turkcell. Et qui, grace a la puissante infrastructure de la 4.5G, assurera la livraison d'une expérience client à une vitesse ultra rapide dans les régions urbaines

Dans le cadre du projet, la solution SON centralisée de P.I. Works a été utilisée pour automatiser le réseau LTE-FDD (non-mMIMO) et le réseau LTE-TDD (mMIMO) de Turkcell. Pendant les heures de pointe, et en cas de besoin de capacité supplémentaire, le trafic supporté par les cellules LTE-FDD était acheminé vers les cellules mMIMO de LTE-TDD. Les mécanismes automatiques d'équilibrage de charge ont géré environ 50 % plus d'utilisateurs et de volumes de données concurrents dans les points chauds durant les heures de pointe.

Gediz Sezgin, directeur technique de Turkcell, a déclaré : « Nous avons travaillé activement pour renforcer d'avantage la capacité des réseaux et améliorer l'expérience globale des utilisateurs en préparation à la 5G. L'automatisation de la gestion des systèmes mMIMO de Turkcell est une étape importante pour atteindre cet objectif. Je souhaiterais remercier les équipes de Turkcell et P.I. Works pour les efforts qu'ils ont fournis. De telles capacités d'automatisation nous permettent de fournir une expérience client unique et de renforcer la qualité des services numériques de Turkcell. »

Ba?ar Akp?nar, PDG et cofondateur de P.I. Works, a fait savoir : « P.I. Works est déterminée à piloter l'évolution de la gestion des réseaux mobiles vers un fonctionnement de réseau zero touch (sans intervention). Cela facilitera grandement les divers scénarios d'utilisation de la 5G. Nous collaborons étroitement avec Turkcell pour automatiser ses opérations de réseau à chaque niveau. En tant que partenaire fiable, nous continuerons de fournir des solutions d'automatisation de réseau assistées par l'IA (intelligence artificielle) qui accélèreront la transition de Turkcell vers la 5G. »

