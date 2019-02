NetComm effectue une première démonstration publique d'une technologie révolutionnaire pour auto-installation en 5G





SYDNEY, 25 février 2019 /PRNewswire/ -- NetComm dévoilera demain sa technologie révolutionnaire pour auto-installation de sans-fil fixe en 5G au Congrès mondial de la téléphonie mobile (MWC) à Barcelone et effectuera la première démonstration publique de la nouvelle technologie devant des opérateurs de réseaux mondiaux.

Partout dans le monde les firmes de télécommunications sont à la recherche d'une plateforme d'auto-installation pour déploiement de leur sans-fil fixe en 5G, ce qui leur permettrait de supprimer les dépenses associées à la mobilisation d'un technicien dans les locaux de clients afin d'installer des antennes externes pour réception de signal 5G.

Au MWC, NetComm sera le premier fournisseur sur le marché mondial à faire une démonstration en public de la technologie d'auto-installation en 5G. Celle-ci va pulvériser pour les particuliers et les entreprises les délais et coûts de raccordement aux services 5G fixes sans fil -- de ce fait créer un cahier des charges viable pour le sans-fil fixe en 5G.

Els Baert, directrice du marketing et de la communication chez NetComm a commenté :

« Nous constatons chez les grands opérateurs mondiaux un immense intérêt pour notre technologie d'auto-installation du sans-fil fixe en 5G, et nous ferons la démonstration de notre technologie de premier plan dans le monde pour bon nombre d'entre eux au Congrès mondial de la téléphonie mobile.

« Les opérateurs du monde entier nous affirment que l'auto-installation est le maillon manquant pour rendre rentables les services sans fil fixes en 5G -- et NetComm est en tête de la course pour mettre cette technologie essentielle sur le marché.

« Le sans-fil fixe en 5G offre une occasion énorme aux opérateurs de générer un nouveau flux de rentrées à partir de leurs réseaux et actifs de spectre de fréquence existants -- et NetComm possède la technologie qui les aidera à aligner des chiffres. »

La plateforme d'auto-installation en 5G permet aux utilisateurs finals d'obtenir la meilleure connexion possible par le biais d'une app sur leur téléphone. Celle-ci les connecte à leur nouveau modem et au réseau 5G, puis les guide vers le meilleur endroit où placer le modem 5G chez eux.

En raison des caractéristiques variables du marché du sans-fil fixe en 5G, avec différentes bandes dans le spectre et diverses dimensions de cellules utilisées, NetComm a mis au point un portefeuille de dispositifs pour le marché, tous prenant en charge les bandes sub 6 MHz de même que les mmWave.

Montage intérieur sur bureau : peut s'installer n'importe où chez soi ; convient particulièrement bien aux lieux proches de la station de base pour des domiciles disposant déjà d'une intensité convenable de signal.

Montage intérieur sur fenêtre : peut être installé sur une fenêtre pour améliorer la qualité du signal et, par conséquent, celle de la connexion.

Montage mural extérieur : ces dispositifs font également appel à des antennes directionnelles permettant une plus longue portée et un emplacement plus éloigné par rapport à la station de base. NetComm propose un montage mural pour auto-installation, et un autre nécessitant une installation par un technicien.

Montage extérieur sur toit : installation sur le toit et utilisation d'antennes directionnelles de haute qualité pour permettre une portée supplémentaire à partir de la station de base avec une bonne connectivité.

David Kennedy, responsable des pratiques chez Ovum, société mondiale de conseil en télécommunications, a ajouté :

« Nos recherches chez Ovum démontrent clairement que les coûts d'installation ont un impact significatif sur le cahier des charges de l'accès au sans-fil fixe.

« Ces coûts d'installation peuvent dans certains cas être prohibitifs pour le lancement effectif de services fixes sans fil.

« Par conséquent, les nouvelles technologies qui vont contribuer à faire baisser les coûts d'installation contribueront à faire grandir l'empreinte potentielle du grand public dans le sans-fil fixe, et à améliorer l'économie d'échelle : ceci aidera à établir un cahier des charges pour les investissements dans le sans-fil fixe. »

À propos de NetComm

NetComm (ASX : NTC) est un développeur mondial de solutions qui comblent le vide entre la fibre et le domicile, le dispositif ou l'appareil. Dans un monde où la vie connectée de chacun compte beaucoup, les solutions de large bande fixe sans fil, d'internet des objets (IdO) sans fil de machine à machine (M2M) / industriel, et de fibre au point de distribution (FTTdp) sont spécifiquement, techniquement conçues pour des déploiements paraissant insurmontables. Chez NetComm, nous comprenons qu'il n'y a pas de solution unique pour tout le monde. Chaque entreprise, chaque exploitant, chaque opérateur est différent, et nous construisons ainsi la solution appropriée en VDSL, Gfast, 4G et 5G afin de répondre à des conditions spécifiques de réseau, de marché et de localisation géographique dans le monde entier. Établi en 1982, NetComm est un innovateur de renom international pour des technologies premières dans le monde pour les communications de données. www.netcommwireless.com

Relations avec les médias :

Tony Brown

responsable des affaires d'entreprise, NetComm

téléphone : +61 419 77 55 09 ou courriel : tony.brown@netcommwireless.com

