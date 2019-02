SECO rachète la majorité de Fannal Electronics





SECO SpA (Arezzo), un fabricant hi-tech de miniaturisation informatique et de systèmes intégrés « prêts à l'emploi », associé au fonds d'actionnaires FII Tech Growth, sécurisé par Cassa Depositi e Prestiti, est heureux d'annoncer qu'il a signé aujourd'hui un accord de rachat de la majorité des parts de Fannal Electronics Co. Ltd., un fabricant de premier plan de technologies d'interaction homme-machine, basé à Hangzhou, en Chine.

Fannal Electronics, fondée en 2011 pour répondre aux besoins du secteur en plein essor en matière de technologies avancées d'écrans tactiles, est devenu un acteur de haute technologie réputé, reconnu pour la qualité de ses produits et son excellent support technique.

Cette transaction revêt une valeur stratégique pour le groupe SECO, car elle renforce ses capacités en R&D et en production grâce à l'intégration de plus de 60 professionnels hautement spécialisés, et elle accroît la compétitivité d'une entreprise qui représente l'excellence italienne, boostée par les instruments financiers mis à disposition par le groupe CDP.

En avril 2018, FII Tech Growth, un fonds promu par CDP et géré par le Fondo Italiano d'Investimento SGR, a investi 10 millions d'euros dans SECO afin d'accélérer son expansion et son internationalisation.

Lesen Ding, fondateur de Fannal, gardera une part minoritaire et continuera à diriger l'entreprise en occupant les fonctions de directeur général et CEO. À la suite de cet investissement, Ivan Brambilla, directeur des ventes et des activités industrielles, jouissant d'une expérience antérieure dans des entreprises leaders telles que Magneti Marelli, Toshiba et 3M, siègera au conseil d'administration de Fannal et sera responsable de son expansion commerciale sur le marché européen.

« Grâce à cette transaction, nous pouvons investir dans une entreprise mondiale de premier plan exerçant ses activités dans le secteur hautement spécialisé de la technologie d'affichage tactile, qui devient un élément essentiel de nos systèmes, a déclaré Massimo Mauri, directeur exécutif de SECO. SECO prévoit des investissements lourds dans Fannal visant à améliorer l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement et créer une plateforme d'accès au marché chinois en pleine expansion ».

« Nous sommes très heureux de resserrer les liens avec notre partenaire de longue date, SECO, pour permettre une accélération de notre croissance », a déclaré Lesen Ding, CEO de Fannal. « Nous voyons cette association comme le le début d'un partenariat très fructueux. Nous pouvons bénéficier de la réputation, de la portée et de la proximité des clients de SECO, tout en permettant à SECO d'avoir accès aux compétences techniques, aux prix compétitifs et aux ressources de la chaîne d'approvisionnement de Fannal ».

Deloitte Financial Advisory et Deloitte Legal ont agi respectivement au titre de conseillers financiers et juridiques.

À propos de SECO

SECO est un groupe italien mondial de premier plan dans le domaine des technologies intégrées et de l'Internet des objets (IoT). Depuis 1979, il conçoit et produit des systèmes intégrés (des ordinateurs industriels intégrés à la machine ou à l'outil d'un client, qui activent ses fonctions et permettent une interaction grâce à des interfaces tactiles ou vidéo).

SECO collabore avec un vaste réseau de fournisseurs stratégiques dans le paysage international de la high-tech (notamment avec Intel®, AMD, NXP, NVIDIA®, Wind et Telenor), ainsi qu'avec des universités, des centres de recherche et des start-ups innovantes, et exerce ses activités à l'échelle mondiale avec des bureaux en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, en Inde et à Taiwan, employant plus de 300 personnes.

Les secteurs industriels qui utilisent les produits de SECO vont de la biomédecine au bien-être, de l'automatisation industrielle au transport, et possèdent des clients leaders sur le marché, comme notamment Cimbali, Esaote, Evoca et Technogym.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.seco.com

À propos de Fannal

Fannal Electronics Co., Ltd. a été fondée en 2011 dans le but de développer et de produire une technologie tactile de pointe destinée au marché industriel.

Il s'agit d'une entreprise leader sur le marché en termes de conception de solutions d'affichage tactile personnalisées haut de gamme. La qualité, la très grande précision et la fiabilité sont garanties par le contrôle interne de tous les processus de fabrication.

Fannal Electronics est largement reconnue pour son expertise technique et son support client de premier plan, grâce à une présence internationale et des relations clients consolidées dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.Fannal.com

À propos de FII Tech Growth

FII Tech Growth, avec un objectif de levée de fonds de 150 millions d'euros, est le premier fonds d'investissement en capital technologique italien en phase finale. Il est géré par le Fondo Italiano d'Investimento SGR et a pour vocation d'investir dans la croissance de petites et moyennes entreprises italiennes ayant des modèles économiques hich-tech. Le fonds a annoncé sa première clôture en septembre 2017 avec notamment Cassa Depositi e Prestiti comme investisseur de base. Le Fondo Italiano d'Investimento SGR gère actuellement un total de huit fonds d'investissement, destinés aux investisseurs institutionnels, pour un total à hauteur de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fondoitaliano.it

