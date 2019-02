Tappy Tech et Timex Group annoncent leur partenariat destiné à la tokenisation des dispositifs de technologie mettable de Timex Group





Le plus important prestataire de services de jetons échangeables (tokens) au monde dévoile, à l'occasion du Mobile World Congress 2019, une solution de paiement et de provisionnement qui va « changer la donne » et qui est destinée au marché des montres et des accessoires

BARCELONE, Espagne, 25 février 2019 /PRNewswire/ -- Tappy Technologies (Tappy Tech ou « Tappy »), le fournisseur de solutions de paiements numériques et de technologie mettable (« wearable ») basé à Hong Kong, a lancé un partenariat avec Timex Group en vue de chambouler l'industrie horlogère traditionnelle. Tappy, le premier fournisseur de services de jetons utilisés avec des dispositifs de technologie mettable agréé de ce type, offrira une plate-forme unifiée pour les paiements numériques et mobiles aux marques horlogères traditionnelles, ce qui permettra à celles-ci de transformer leurs produits en supports de paiement mobiles de pointe. Le partenariat a été révélé pendant le salon MWC Barcelona, à l'occasion du lancement des produits Tappy.

Les solutions de paiement avec des tokens de Tappy Tech peuvent effectivement transformer n'importe quelle montre en une carte de crédit ou de débit sécurisée, ce qui offre aux utilisateurs un plus grand nombre d'options de paiement. Sa puce sans batterie peut être placée dans pratiquement n'importe quel bracelet de montre et être utilisée comme jeton à l'aide de l'unité de provisionnement passif universel (UPPU) de Tappy. Cela permet aux marques horlogères traditionnelles d'entrer sur le marché en plein essor des paiements mobiles, actuellement dominé par les dispositifs numériques de dernière génération.

Wayne Leung, PDG de Tappy Tech, a déclaré : « Nous sommes heureux de lancer notre plate-forme de services de tokens utilisés avec des dispositifs de technologie mettable, en partenariat avec Timex Group, sur les deux principaux systèmes de cartes Visa et Mastercard. Je suis persuadé que la plate-forme de tokenisation de Tappy, ainsi que nos solutions brevetées d'authentification et de provisionnement, vont changer la donne dans l'industrie horlogère traditionnelle. Des algorithmes extrêmement sophistiqués garantissent que notre solution fonctionne harmonieusement sans batteries et que tous les produits intégrant notre technologie aient une esthétique agréable, ce qui est important pour nos partenaires horlogers ».

Ce nouveau produit permettra aux marques de conjuguer les mondes de la mode et de la technologie afin d'offrir aux consommateurs des moyens rapides, faciles et pratiques d'effectuer des paiements sécurisés. Cela laisse présager un avenir où les articles de technologie mettable utilisés au quotidien finiront par remplacer la carte de crédit.

Brian Pemberton, vice-président du groupe des produits de pointe chez Timex Group, a déclaré : « Timex Group a toujours été à l'avant-garde de l'innovation technologique dans le domaine des dispositifs portés au poignet. La solution de tokenisation de Tappy nous permet de vendre, dans le monde entier, nos dispositifs compatibles avec le paiement. La nouvelle solution se distingue tout particulièrement par l'UPPU de Tappy qui permet à des dispositifs non rechargeables comme les montres traditionnelles d'être 'tokenisés' ».

À propos de Timex Group

Timex Group conçoit, fabrique et commercialise des montres novatrices à l'échelle mondiale. Timex Group est une entreprise privée basée à Middlebury, dans le Connecticut, qui compte de nombreuses unités d'exploitation et emploie plus de 3 000 personnes dans le monde entier. Étant l'un des plus grands horlogers au monde, Timex Group voit ses entreprises produire des montres sous un certain nombre de marques renommées, dont Timex, Nautica, Guess, GC, Salvatore Ferragamo, Versace, Versus et Ted Baker.

À propos de Tappy Technologies

Tappy Technologies (Tappy Tech ou « Tappy ») est un grand intégrateur mondial de paiement effectué avec des dispositifs de technologie mettable, relié à des partenaires bancaires et à des réseaux de cartes. Elle exerce ses activités partout en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique et dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Les offres numériques et les solutions matérielles en marque blanche de Tappy sont totalement fiables et certifiées par les normes de l'industrie, notamment PCI et EMVCo.

Contact :

Suboor Ahmed, vice-président du développement commercial, courriel : suboor@tappytech.com, mobile : +852-6332-1453

