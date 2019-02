Nouvelle étude de la GSMA: la 5G devrait représenter 15% de l'industrie mobile mondiale à l'horizon 2025 avec l'accélération des lancements de réseaux 5G





La 5G est en voie de représenter 15 pour cent des connexions mobiles mondiales d'ici 2025, avec une intensification du nombre de lancements de réseaux 5G et d'objets compatibles cette année, selon un nouveau rapport de la GSMA. L'édition mondiale 2019 de la série de rapports Mobile Economy de la GSMA, publiée aujourd'hui dans le cadre du MWC Barcelona 2019, révèle que 16 marchés majeurs supplémentaires activeront des réseaux 5G commerciaux dans l'année, emboîtant ainsi le pas aux premiers lancements 5G en Corée du Sud et aux États-Unis en 2018. Il a été calculé qu'à l'échelle mondiale les opérateurs mobiles investissent actuellement environ 160 milliards de dollars par an (dépenses en capital) pour le déploiement et la mise à niveau de leurs réseaux, malgré les pressions réglementaires et concurrentielles.

"L'arrivée de la 5G représente une part majeure de la transition mondiale vers une ère de connectivité intelligente qui, parallèlement au développement de l'Internet des objets, des mégadonnées et de l'intelligence artificielle, est sur le point d'être un moteur clef de la croissance économique au cours des prochaines années", déclare Mats Granryd, directeur général de la GSMA. "Alors que la 5G transformera les entreprises et fournira un large éventail de nouveaux services, la technologie mobile aide également à combler le fossé de la connectivité. Nous connecterons plus d'un milliard de nouvelles personnes à l'Internet mobile dans les prochaines années, promouvant l'adoption d'outils et de solutions basés sur la technologie mobile dans des domaines tels que l'agriculture, l'éducation et la santé, ce qui améliorera les moyens de subsistance des personnes au niveau planétaire."

Le nouveau rapport révèle que:

Le nombre de connexions 5G atteindra 1,4 milliard d'ici 2025 ? 15 pour cent du total mondial 1 . À cette date, la 5G devrait représenter environ 30 pour cent des connexions dans des marchés tels que la Chine et l'Europe, et environ la moitié du total aux États-Unis;

. À cette date, la 5G devrait représenter environ 30 pour cent des connexions dans des marchés tels que la Chine et l'Europe, et environ la moitié du total aux États-Unis; La 4G continuera de connaître une solide croissance sur cette période, pour représenter près de 60 pour cent des connexions mondiales d'ici 2025, contre 43 pour cent cette année;

Le nombre de connexions IdO mondiales triplera pour passer à 25 milliards d'ici 2025, et le chiffre d'affaires IdO mondial quadruplera pour atteindre 1,1 trillion de dollars;

Un milliard de nouveaux abonnés mobiles uniques 2 a été comptabilisé entre 2013 et 2017, pour atteindre un total de 5,1 milliards à la fin 2018, représentant environ deux tiers de la population mondiale;

a été comptabilisé entre 2013 et 2017, pour atteindre un total de 5,1 milliards à la fin 2018, représentant environ deux tiers de la population mondiale; Plus de 700 millions de nouveaux abonnés devraient s'ajouter au cours des sept prochaines années, dont environ un quart proviendront de l'Inde;

1,4 milliard de personnes supplémentaires commenceront à utiliser l'Internet mobile au cours des sept prochaines années, pour atteindre un total mondial d'abonnés à l'Internet mobile de 5 milliards d'ici 2025 (plus de 60 pour cent de la population).

La 5G apportera 2,2 trillions de dollars l'économie mondiale au cours des 15 prochaines années

D'après le rapport publié aujourd'hui, les technologies et services mobiles ont généré 4,6 pour cent du PIB mondial l'année dernière, une contribution qui a représenté 3,9 trillions de dollars de valeur économique ajoutée3. Selon les prévisions, cette contribution devrait passer à 4,8 trillions de dollars (4,8 pour cent du PIB) d'ici 2023, alors que les pays du monde entier bénéficient de plus en plus des améliorations de productivité et d'efficience découlant d'une adoption en hausse des services mobiles. L'écosystème mobile a également soutenu près de 32 millions d'emplois en 2018 (directement et indirectement) et a réalisé une contribution substantielle au financement du secteur public, avec plus de 500 milliards de dollars levés via la taxation générale.

À plus long terme, la 5G devrait contribuer à hauteur de 2,2 trillions de dollars à l'économie mondiale au cours des 15 prochaines années, avec des secteurs clefs, tels que la fabrication, les services publics, les services professionnels et financiers, qui bénéficieront le plus de cette nouvelle technologie.

Le nouveau rapport "The Mobile Economy 2019" a été préparé par GSMA Intelligence, la branche de la GSMA consacrée à la recherche. Retrouvez le rapport complet et l'infographie sur: www.gsma.com/mobileeconomy/.

1 Selon les prévisions, le nombre de connexions SIM atteindra les 9,2 milliards d'ici 2025, IdO cellulaire non compris. 2 Un abonné mobile unique désigne une personne pouvant avoir plusieurs connexions SIM 3 La contribution au PIB comprend les opérateurs mobiles (0,8% du PIB); les industries connexes (0,5%); les contributions indirectes (0,6%); et les améliorations de productivité (2,7%).

