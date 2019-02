Le PDG de Turkcell se voit décerner le prix GSMA 2019 pour sa contribution exceptionnelle à l'industrie mobile





Dans le cadre du MWC19, la GSMA a annoncé aujourd'hui que Kaan Terzio?lu, PDG de Turkcell, a été désigné lauréat du prix 2019 "Contribution exceptionnelle à l'industrie mobile" de la GSMA. Cette prestigieuse distinction récompense personnalités, sociétés et organisations ayant contribué de manière significative au développement de l'industrie mobile et à la promotion des communications mobiles. Le prix a été remis hier soir à Kaan lors d'une cérémonie spéciale.

"Au cours de ces deux dernières années, la croissance et la transformation numérique de Turkcell, ainsi que ses récents bilans financiers, témoignent de la clairvoyance, des compétences et des connaissances de Kaan Terzio?lu", déclare Stéphane Richard, président du conseil de la GSMA, et président du conseil et PDG du groupe Orange. "De plus, Kaan est à l'avant-garde des initiatives menées en faveur des réfugiés et des personnes déplacées, et rappelle que la technologie n'est pas un luxe mais une nécessité. Je suis personnellement très heureux de pouvoir récompenser l'énorme travail fourni par Kaan Terzio?lu, un homme d'affaires avisé et charismatique, qui n'a jamais ménagé ses efforts pour promouvoir la responsabilité sociale de toutes les entreprises et qui s'est assuré que Turkcell montre l'exemple en la matière."

Kaan Terzio?lu est PDG de Turkcell, une société proposant des services numériques et de connectivité sur les réseaux mobiles et fixes. Occupant la fonction de PDG depuis avril 2015, Kaan Terzio?lu a transformé Turkcell en une société orientée sur les données, avec un vaste éventail de marques de services numériques couvrant la musique, la messagerie instantanée, le nuage, la sécurité et la télévision. Sous la direction de Kaan, Turkcell fournit également de la connectivité dans les situations d'urgence humanitaire et de catastrophe naturelle, notamment à plus de 1,4 million de réfugiés syriens vivant en Turquie.

Membre du conseil de la GSMA et siégeant également au conseil de la fondation GSMA Mobile for Development, Kaan est un ardent défenseur de l'utilisation des solutions de communication au profit des groupes défavorisés, notamment des réfugiés et des personnes handicapées. L'application Hello Hope destinée aux réfugiés syriens, et l'application My Dream Companion pour les malvoyants, ont reçu une reconnaissance internationale.

Les prix 2019 Global Mobile (GLOMO) seront décernés durant toute la semaine du MWC19. Pour plus de renseignements sur les prix GLOMO, rendez-vous sur: https://www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/global-mobile-awards/.

