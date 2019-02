Mobidiag signe plusieurs accords internationaux pour la distribution de ses solutions de diagnostic Amplidiag® et Novodiag®





Mobidiag Ltd., société de diagnostic moléculaire en phase de développement s'attaquant à la propagation de la résistance aux antimicrobiens, annonce aujourd'hui la signature de plusieurs accords exclusifs avec des partenaires internationaux pour la distribution de ses produits Amplidiag® et Novodiag® en Europe et au Moyen-Orient.

Mobidiag a signé des accords exclusifs pour la distribution d'Amplidiag® et de Novodiag® avec Helix2 pour la Grèce et Interlab INTERAUTOMATIKA UAB pour la Lettonie et la Lituanie. Mobidiag a également signé son premier accord au Moyen-Orient avec Ibn Rushd Medical & Scientific Equipment Co. pour la distribution de Novodiag® au Koweït. Les accords entrent en vigueur immédiatement et sont prévus pour une période de deux ans.

Tuomas Tenkanen, PDG de Mobidiag, a déclaré: «Nous sommes ravis d'avoir étendu notre présence commerciale sur de nouveaux territoires internationaux, y compris notre premier accord au Moyen-Orient. Mobidiag continue de voir la demande croître pour les solutions Amplidiag® et Novodiag® et nous sommes en discussion avec plusieurs autres partenaires de distribution sur divers marchés internationaux, les clients recherchant des solutions de diagnostic complètes pour un large éventail de maladies infectieuses dans des laboratoires centralisés et décentralisés.»

Notes aux éditeurs

A propos de Mobidiag Ltd

Mobidiag est une société de diagnostic moléculaire en pleine expansion, au stade commercial, dont la technologie accessible, largement applicable et robuste participe à la lutte contre la propagation de la résistance aux antimicrobiens grâce à la détection rapide d'agents pathogènes et leur résistance potentielle aux antibiotiques. Grâce à ses solutions Amplidiag® et Novodiag®, Mobidiag propose une gamme complète de solutions de diagnostic moléculaire rapides, fiables et économiques pour la détection des maladies infectieuses dans les laboratoires de toutes tailles.

Mobidiag a son siège à Espoo, en Finlande, avec des filiales en France, au Royaume-Uni et en Suède. Pour en savoir plus, visitez www.mobidiag.com.

