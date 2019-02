Gemalto lance une plateforme centralisée de services pour numériser l'inscription des abonnés de téléphonie mobile





Gemalto présente aujourd'hui sa plateforme de services Trusted Digital Identity, qui orchestre toutes les étapes requises par les opérateurs de téléphonie mobile pour numériser l'enregistrement des clients : la saisie, la vérification et l'authentification des documents d'identité et des données biométriques. En s'appuyant sur l'expérience et l'expertise approfondies de Gemalto dans ces domaines, ainsi que sur les services complémentaires de partenaires de confiance internationaux, la plateforme permet une inscription rationalisée et simplifiée des clients, aussi bien en magasin qu'en ligne.

Avec la plateforme Trusted Digital Identity de Gemalto, les opérateurs de téléphonie mobile (MNOs) peuvent relever de nouveaux défis, comme ceux liés à la conformité avec les réglementations antifraude, ainsi que la nécessité de déployer des processus nettement plus efficients pour l'inscription des clients. Les solutions peuvent être personnalisées pour répondre précisément aux exigences de chaque MNO et à celles de leurs abonnés.

La première étape consiste à saisir les coordonnées personnelles du client, en s'appuyant sur des pièces d'identité ou d'autres types de documents (comme les justificatifs de domicile), ainsi que des données biométriques, notamment les empreintes et la saisie faciale avec détection du vivant (liveness detection).

Les coordonnées personnelles pertinentes sont extraites automatiquement des documents du client en vue d'accélérer le processus de remplissage de formulaires et minimiser les risques d'erreur. Toutes les informations saisies sont vérifiées en temps réel grâce à la plateforme de services Trusted Digital Identity de Gemalto et, le cas échéant, des vérifications de tiers peuvent également être intégrées.

Une fois les coordonnées client authentifiées, l'inscription est terminée, avec la création d'une identité numérique fiable qui fournit aux clients un accès parfaitement fluide et sécurisé aux nouveaux services. Ce modèle de type « Je la crée une fois, je l'utilise autant de fois que je le souhaite » (create once, use many times) signifie que les MNOs peuvent continuer à optimiser l'expérience client.

« Les réglementations antifraude, la recherche de processus plus rationalisés et l'attente du client d'une expérience pratique sur tous les canaux d'intégration renforcent la tendance de la numérisation de l'inscription des clients », déclare Guillaume Lafaix, vice-président exécutif, Logiciel embarqué, services mobiles & IoT, chez Gemalto. « Ce qui différencie Gemalto est sa capacité à orchestrer une solution hautement personnalisée, à saisir les caractéristiques d'identité requises par chaque MNO, à garantir la conformité avec la législation en vigueur et à intégrer toutes les technologies et services nécessaires. »

Ressources supplémentaires

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d'affaires 2018 de 3 milliards d'euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.

Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d'authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu'elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l'entreprise en passant par l'internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels ? permettant ainsi à nos clients d'offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d'objets.

Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 110 bureaux, 47 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://www.gemalto.com/france ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 février 2019 à 01:05 et diffusé par :