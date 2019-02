Analogix présente ANX7451 ? un resynchroniseur USB-C 10G de deuxième génération pour smartphones





Analogix Semiconductor, Inc. a annoncé aujourd'hui la disponibilité de son ANX7451, un resynchroniseur USB-Ctm 10 Gbps de deuxième génération capable de prendre en charge des débits de données USB 3.2 Gen2 et DisplayPorttm 1.4a à 8.1 Gbps pour les périphériques mobiles 10G de prochaine génération nécessitant des resynchroniseurs pouvant fonctionner sur de longues distances.

Conçu pour les applications mobiles, l'ANX7451 utilise un système LGA-34 de 3,3mm x 4,8mm offrant une consommation d'énergie encore plus basse, une source d'horloge intégrée et une robustesse améliorée de DisplayPort 1.4a. Il utilise des architectures SRIS et BLR et est conforme aux exigences USB 3.2 Annexe E, fonctionnant tout en souplesse via la connexion en guirlande de multiples resynchroniseurs.

« Alors que les smartphones effectuent la transition vers USB-C de 10Gbps, l'ANX7451 prend en charge le transport de vidéos et de données à large bande passante des prochains processeurs d'applications sur USB-C », a déclaré Michael Ching, vice-président du marketing chez Analogix. « L'ANX7451 est essentiel pour le maintien de l'intégrité du signal dans les cartes-mères mobiles flexibles ainsi que pour les applications de connexion de câbles plus longs telles que la synchronisation des données, les stations d'accueil et la reconnaissance vocale mobile liée. »

Le resynchroniseur ANX7451 récupère et rétablit des signaux à grande vitesse aux deux extrémités de câbles actifs allant de 2 à 5 mètres. Ceci permet des solutions de câbles à faible coût répondant aux exigences de performance et de conformité des signaux à grande vitesse DisplayPort et USB 3.2.

Les conceptions de smartphone utilisant des processeurs d'application sans contrôleur de port de puissance délivrée (PD) USB-Ctm intégré peuvent utiliser le compagnon ANX7411, qui intègre la logique pour gérer l'attachement et le détachement de câble, l'orientation et la détection de rôle, fournissant une prise en charge USB PD 3.0 complète.

L'ANX7451 est disponible dès maintenant sous forme d'échantillons et sera produit en série et expédié au troisième trimestre 2019.

Des démonstrations des resynchroniseurs 10G pour smartphones, ainsi que des contrôleurs de visualisation SlimPort® de prochaine génération pour solutions d'affichage double et RA/RV auront lieu cette semaine dans le cadre du Congrès mobile mondial 2019, dans la salle de réunions #2C31MR d'Analogix, Hall 2, de Fira Gran Via de Barcelone.

À propos d'Analogix Semiconductor

Analogix Semiconductor, Inc. conçoit et fabrique des semi-conducteurs pour le marché multimédia numérique, depuis les appareils portables, comme les smartphones, les notebooks et les casques de RV, jusqu'aux téléviseurs grand écran à haute définition, et aux cartes graphiques haut de gamme. Analogix est le leader du marché en fourniture de solutions de semi-conducteurs à connectivité d'interface de bout en bout pour DisplayPort, sous sa marque SlimPort, y compris des conditionneurs de signal à grande vitesse. La société est également leader en matière de contrôleurs d'affichage mobiles, tels que des solutions de contrôleurs de temporisation à grande vitesse et faible puissance. La norme DisplayPort est une interface numérique innovante, mise en paquets pour une expérience audio et vidéo à haute résolution, développée par l'Association des normes électroniques de vidéo (Video Electronics Standards Association, VESA). Les produits de marque SlimPort sont conformes à DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) et au mode alternatif DisplayPort sur le connecteur USB Type-C.

Pour de plus amples informations, consultez www.analogix.com et www.slimport.com, suivez-nous sur Twitter @Analogix et @SlimPortConnect, ou entrez en contact avec nous sur LinkedIn.

Analogix et SlimPort sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Analogix Semiconductor, Inc. Toutes les autres marques de commerce ou appellations commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

