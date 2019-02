Quadrant change de nom pour devenir Mitsubishi Chemical Advanced Materials à compter du 1er avril 2019





Quadrant AG a annoncé ce jour que la société allait changer de nom pour devenir Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG (MCAM) à compter du 1er avril 2019. Ce changement de nom marquera une étape importante dans l'histoire du Groupe puisque la société et la plupart de ses filiales et sociétés affiliées ainsi rebaptisées partageront le nom de Mitsubishi Chemical comme composante de la nouvelle identité, avec quelques désignations supplémentaires.

Calqué sur la marque du Groupe Mitsubishi Chemical, ce nouveau nom illustre parfaitement les activités de la société. Sous cette nouvelle identité, MCAM va continuer à servir un portefeuille croissant de segments de marché en tant qu'unité commerciale stratégique (Strategic Business Unit - SBU) sous l'égide de sa société mère Mitsubishi Chemical Corporation (MCC).

Dès le 1er avril 2019, une nouvelle identité visuelle sera adoptée, avec Mitsubishi Chemical Advanced Materials comme entité clé.

La gamme existante de marques de produits composée entre autres de Ketron®, MediTECH®, SymaLITE® et Symalit® restera inchangée et continuera d'être utilisée pour distribuer des produits via les divers canaux de vente dans le respect des spécifications et de la qualité.

La société va poursuivre le développement de son activité thermoplastiques haute performance et s'efforcer de mettre en pratique le "KAITEKI".

Il s'agit d'un concept original développé par le Groupe Mitsubishi Chemical Holdings qui propose une solution pour le développement durable de la société et de la planète, en servant également de référence dans la résolution de problèmes environnementaux et sociaux.

Quadrant est un leader mondial dans la fabrication de matières thermoplastiques à hautes performances sous forme de produits semi-finis et finis. L'entreprise possède des sites d'exploitation dans 21 pays et compte plus de 2800 collaborateurs. De performance supérieure aux métaux et aux autres matériaux, ses composites et ses thermoplastiques techniques sont utilisés dans un grand nombre d'applications, principalement dans l'industrie des biens d'équipement. Quadrant explore en permanence de nouveaux domaines d'application conjointement avec une grande variété d'entreprises industrielles de premier plan opérant sur des marchés très divers. Quadrant est une filiale à part entière de Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) et de sa société mère Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (MCHC).

Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser à:

Frank-Michael Schilling, Directeur financier

frank.schilling@qplas.com

Quadrant AG, Talstrasse 70, 8001 Zurich (Suisse)

Tél. +41(0)44 213 66 66, fax +41(0)44 213 66 99

http://www.quadrantplastics.com

