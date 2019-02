VVDN Technologies et Intel collaborent dans le but de mettre sur le marché une solution de passerelle IdO pour la 5G





GURUGRAM, Inde, Feb. 25, 2019 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, un grand producteur de concepts d'origine (ODM) basé en Inde, a conçu, avec le soutien d'Intel, une solution de passerelle IdO pour la 5G qui ouvrira la voie à un nouveau monde d'applications connectées. S'appuyant sur le module Fibocom FG100 doté d'un jeu de puces Intel® XMMtm 8160 5G, cette passerelle IdO pour la 5G peut fonctionner à la fois sur une fréquence inférieure à 6 GHz et sur une gamme mmWave. La passerelle IdO pour la 5G devrait être commercialisée dès 2020.

L'équipe de services d'ingénierie et de R & D de VVDN et les équipes travaillant sur la 5G chez Intel s'associent pour définir, prototyper, tester et livrer cette solution 5G. Dans le cadre du projet, les deux entreprises ont développé une passerelle LTE Cat 16 pour l'IdO avec un module Fibocom L860, s'appuyant sur le jeu de puces Intel® XMMtm 7560 4G. Cette passerelle avancée fournit une connectivité Internet 4G LTE Cat 16 par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi double 802.11n/ac, ce qui offre aux utilisateurs un accès à Internet dix fois plus rapide que les solutions actuelles. Une fois connectés, les utilisateurs peuvent transférer des données et des médias en continu à des vitesses allant jusqu'à 1 Gbps. Ces caractéristiques revêtiront une importance particulière pour les nouveaux cas d'utilisation de l'Internet des objets (IdO), où le débit, la latence et les performances seront essentiels pour prendre en charge les utilisations demandant des volumes de transfert de données considérables, comme les foyers connectés, les petites et moyennes entreprises, et bien d'autres encore.

« Le monde est sur le point de passer à la 5G - ce qui s'accompagne de la promesse de transformer le monde. La demande pour des connexions plus rapides et une meilleure expérience client sont actuellement des priorités absolues pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM). L'association de VVDN et d'Intel permettra à la première vague de solutions de passerelles basées sur la 5G de se développer. La solution de passerelle IdO pour la 5G va offrir aux OEM la possibilité de relever le défi de la latence et des performances de manière significative et de donner naissance à un monde véritablement connecté », a déclaré Vivek Bansal, président de l'ingénierie de VVDN, VVDN Technologies.

« La 5G va transformer notre façon de vivre, de travailler et de jouer, ouvrant la voie à une vague d'innovation et à de nouveaux marchés », déclare Chenwei Yan, vice-président et directeur général des produits et programmes connectés d'Intel. « Notre collaboration avec VVDN va aider les opérateurs du monde entier à élargir les services 5G à haut débit et sans fil, offrant des expériences qui bénéficient d'une latence réduite, d'une capacité étendue et de vitesses améliorées. »

À propos de VVDN

VVDN est l'une des principales entreprises d'ingénierie des produits, de cloud et de fabrication. Elle est idéalement bien placée pour fournir des produits polyvalents, novateurs et de très grande qualité. VVDN est l'un des ODM (producteur de concepts d'origine) à la croissance la plus rapide en Inde, qui innove en vue de l'ère à venir en utilisant des technologies telles que la 5G, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, les Big data et les analyses.

Pour en savoir plus sur VVDN, rendez-vous sur www.vvdntech.com

Contact avec les médias : Anushree Mittal, anushree.mittal@vvdntech.in, 9619903712, directrice principale du marketing, VVDN Technologies

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/811458/VVDNTechnologiesLogo.jpg

Communiqué envoyé le 25 février 2019 à 00:00 et diffusé par :