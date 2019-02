EXFO se joint à l'Alliance O-RAN





Contribuer à la normalisation de la technologie qui anime les réseaux 5G

BARCELONE, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - EXFO Inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF) se joint à l'Alliance O-RAN, un regroupement formé en 2018 par des exploitants de réseaux tous animés par la création des normes et de définir clairement les exigences pour les réseaux d'accès radio (RAN). Comme les réseaux 5G dépendent largement d'architectures RAN virtualisées définies par des logiciels, l'interopérabilité entre les divers composants réseau est un élément essentiel pour des mises en oeuvre rapides et couronnées de succès.

L'Alliance O-RAN, dont les membres fondateurs comprennent AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, NTT DOCOMO et Orange, dirige les efforts visant à accélérer l'innovation et à encourager la compatibilité entre les fabricants d'équipement et de composantes, dans le but de les faire converger pour permettre les réseaux 5G. Le succès de la technologie 5G repose sur une architecture réseau agile et autonome, plutôt que manuelle. L'intelligence intégrée est le facteur en arrière-plan qui rend possible le déploiement de ces réseaux. Par contre, la fiabilité de cette information n'excède pas celle des sources de données et des renseignements sur lesquels elle repose.

Les initiatives de l'Alliance O-RAN mèneront à la mise au point de solutions indépendantes des fournisseurs qui aideront les exploitants de réseaux à accélérer l'installation et la surveillance de leurs infrastructures radio. Conséquemment, la mise en marché de services 5G se fera plus rapidement. EXFO prévoit contribuer aux premières solutions de test et de monitoring qui seront lancées sur le marché, après avoir été mises au point en parallèle avec l'élaboration des spécifications O-RAN.

« L'expertise d'EXFO repose sur sa capacité à livrer de l'information réseau stratégique qui fournit une visibilité complète et exacte de l'ensemble des réseaux, de la radio jusqu'au coeur de l'infrastructure, a déclaré Claudio Mazzuca, vice-président, partenariat & alliances stratégiques d'EXFO. Nous avons hâte de mettre à profit notre connaissance approfondie des meilleures pratiques en matière de test et de monitoring de réseaux au service de l'évolution des normes O-RAN. »

