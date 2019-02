JA Solar fournit l'ensemble des modules de la première centrale solaire au Vietnam





BEIJING, 25 février 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar Co., Ltd., chef de file mondial dans la fabrication de produits photovoltaïques très performants, a annoncé avoir fourni tous les modules PERC de 48,3 MW de la centrale électrique photovoltaïque BP Solar 1, au Vietnam. Il s'agit du premier projet du pays utilisant des modules PERC, ce qui constitue une étape cruciale pour orienter l'application de modules solaires à haut rendement sur les marchés du Vietnam et d'autres pays d'Asie du Sud-Est, de grande importance pour le développement de l'énergie renouvelable dans la région.

Implantée dans la province de Ninh Thuân, la centrale solaire est conçue et fabriquée par Bac Phuong Joint Stock Company (entrepreneur EPC), une entreprise renommée et spécialisée dans les énergies renouvelables au Vietnam. Avec une capacité installée de 48,3 MW, la centrale devrait générer 80 millions de kWh d'électricité et réduire les émissions de dioxyde de carbone de 79 760 tonnes par an. JA Solar a étroitement coopéré avec Bac Phuong Joint Stock Company et la fourniture des modules et la construction du projet ont été terminés bien avant la date prévue. Le 20 janvier 2019, la centrale a été reliée avec succès et mise en service sur le réseau national du Vietnam.

Le projet est situé dans une zone côtière tropicale de basse latitude. L'environnement difficile de la région (chaleur humide, conditions salines et alcalines et vents violents) impose des exigences strictes en matière de qualité des modules solaires. Les modules solaires de JA Solar ont passé avec succès des tests rigoureux de fiabilité à long terme et d'adaptabilité environnementale ; ils possèdent une excellente résistance à l'atténuation PID, à la corrosion saline et à la pression du vent, tout en offrant une garantie solide pour assurer la stabilité du système de la centrale électrique et optimiser la production d'électricité.

M. Jin Baofang, président-directeur général de JA Solar, a déclaré : « JA Solar continuera à se concentrer sur l'innovation technologique et l'amélioration de la qualité des produits, afin de répondre aux différents besoins de notre clientèle internationale et pour promouvoir les énergies renouvelables à travers le monde. »

