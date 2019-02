La Ville de Montréal mobilise toutes les ressources nécessaires pour faire face aux conditions de météo exceptionnelles





MONTRÉAL, le 24 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite d'une concertation avec les 19 arrondissements, la Ville de Montréal met en oeuvre diverses mesures pour faire face aux conditions de météo exceptionnelles en cours.

Les arrondissements concentreront leurs efforts à l'épandage intensif de sels et d'abrasif sur les trottoirs en prévision du retour des températures froides. Cette activité impliquera pour des arrondissements, qui le jugeront nécessaire, de suspendre l'opération de chargement. De plus, des équipes du réseau d'aqueduc et d'égouts seront également à pied d'oeuvre pour, entre autres, évacuer l'eau accumulée autour de puisards. La population est invitée à respecter la signalisation des rues et à faire preuve de vigilance.

Rappelons que Montréal connaît un hiver difficile et atypique. Depuis le début du mois de janvier, la Ville a déjà reçu 191 centimètres de neige et d'importantes quantités de pluie ainsi que de nombreux épisodes de variations importantes de températures qui complexifient les opérations de déneigement et de déglaçage.

Bien branchés pour affronter l'hiver

Pour que l'hiver soit plus agréable pour les utilisateurs du réseau urbain, la Ville de Montréal recommande de télécharger l'application Info-Neige MTL ou de consulter le site internet ville.montreal.qc.ca/deneigement. Ces outils permettent de visualiser la progression des opérations de chargement de la neige, de recevoir des notifications afin de savoir quand et où déplacer sa voiture et indiquent les stationnements hors rue offerts à proximité. Rappelons que la signalisation en vigueur dans les rues pour le stationnement en période de chargement de la neige prévaut toujours sur les informations transmises par l'application et sur la carte.

Les citoyens peuvent aussi télécharger l'application gratuite Montréal - Service aux citoyens afin de recevoir des avis et des alertes sur les situations d'urgence et les événements imprévus, mais également sur le déneigement et la circulation. Il est aussi possible d'utiliser l'application pour signaler une rue ou un trottoir mal déneigé, une signalisation erronée ainsi qu'une chaussée ou un trottoir glissant devant les écoles, hôpitaux et arrêts d'autobus ou un nid-de-poule.

À cette offre de service s'ajoute le Système INFO-Remorquage, qui permet de retrouver un véhicule remorqué à la suite du non-respect des règles d'interdiction de stationnement.

