Les Sénateurs d'Ottawa fracassent un record de la LNH à l'occasion d'une cérémonie de citoyenneté





Première cérémonie de citoyenneté canadienne en importance avec la LNH, mettant en vedette les nouveaux Canadiens qui chanteront l'hymne national avant le match de ce soir

OTTAWA, le 24 févr. 2019 /CNW/ - Les Sénateurs d'Ottawa tiendront une cérémonie de citoyenneté spéciale qui permettra d'accueillir 184 nouveaux citoyens originaires de 39 pays dans la grande famille canadienne aujourd'hui.

La cérémonie a commencé à 14 h 30 à la Place Canadian Tire, avant la partie de ce soir contre les Flames de Calgary. Il s'agit de la première cérémonie de citoyenneté canadienne en importance organisée par une équipe de la LNH. Après avoir prononcé le serment et obtenu la citoyenneté, les nouveaux Canadiens défileront sur le tapis rouge jusqu'au centre de la glace, à 19 h, pour chanter l'Ô Canada à l'ouverture de la partie. Les nouveaux citoyens assisteront ensuite à la partie en tant qu'invités des Sénateurs d'Ottawa.

Nicolas Ruszkowski, chef de l'exploitation, Senators Sports & Entertainment et, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Karen McCrimmon, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et députée de Kanata--Carleton, sont présents à la cérémonie. Chris Neil, ancien joueur des Sénateurs d'Ottawa, est également présent. La juge de la citoyenneté Rania Sfeir préside la cérémonie. Le ministre Hussen se joindra aux nouveaux citoyens pour chanter l'hymne national.

La collaboration entre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et les Sénateurs d'Ottawa s'inscrit dans la nouvelle initiative du Ministère l'#Immigrationçacompte, qui vise à faire connaître les avantages de l'immigration pour les collectivités du Canada ainsi qu'à favoriser l'établissement de rapports positifs entre les nouveaux arrivants et les Canadiens.

Quelques faits

La cérémonie de citoyenneté marque la fin du parcours d'immigration et d'établissement des nouveaux arrivants au Canada. La prestation du serment de citoyenneté est une exigence incontournable du processus juridique d'obtention de la citoyenneté.

Pendant qu'ils chanteront l'Ô Canada au centre de la glace au début de la partie de ce soir, les nouveaux Canadiens seront accompagnés d'OrKidstra, un programme relatif au développement social établi à Ottawa qui permet de responsabiliser les enfants au moyen du langage universel de la musique.

Le Canada affiche l'un des plus hauts taux de naturalisation au monde. Environ 85 % des immigrants admissibles ayant obtenu la résidence permanente deviennent des citoyens canadiens.

L'identité canadienne a été façonnée en grande partie par les contributions importantes des immigrants sur les plans culturel et économique.

Au cours des dix dernières années, le Canada a accueilli près de 1,7 million de nouveaux Canadiens.

Citations

« Nous sommes heureux de collaborer avec les Sénateurs d'Ottawa à l'occasion de cette cérémonie de citoyenneté spéciale, la plus importante jamais organisée par une équipe de la LNH. L'immigration enrichit le Canada et assure la prospérité et la réussite de notre nation. Il est important de souligner les nombreuses contributions qu'apportent les immigrants à notre pays. J'ai l'honneur d'accueillir les nouveaux citoyens d'aujourd'hui dans un pays qui appuie la diversité, l'égalité et tous les nouveaux citoyens. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

«?S'il n'y a qu'une leçon à retenir de notre partenariat avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, c'est que les nouveaux citoyens que nous honorerons en fin de semaine sont tout aussi canadiens que le hockey peut l'être. Nous ne pouvons être plus fiers de les accueillir chez nous.?»

- Nicolas Ruszkowski, chef de l'exploitation, Senators Sports & Entertainment

Liens connexes

#ImmigrationÇaCompte

Devenir un citoyen canadien

Suivez-nous :

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 24 février 2019 à 14:59 et diffusé par :