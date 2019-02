LG Electronics présente le téléphone intelligent G8 ThinQ dans le cadre du Mobile World Congress





Le plus récent appareil haut de gamme de LG doté de l'IA rehausse la barre en matière de caractéristiques et d'éléments de base des téléphones intelligents

TORONTO, le 24 févr. 2019 /CNW/ - Dans le cadre du Mobile World Congress (MWC) 2019, LG Electronics (LG) a dévoilé le LG G8ThinQ, sa huitième génération de téléphones intelligents haut de gamme dotés de l'IA, qui propose une nouvelle expérience mobile rafraîchissante grâce à des fonctions pratiques améliorées telles que l'authentification veineuse et la fonction de « geste dans l'air », de même qu'une puissante expérience multimédia. Le G8ThinQ sera offert aux Canadiens au printemps 2019.

Le LG G8ThinQ perpétue la tradition de l'entreprise d'offrir aux consommateurs une palette de fonctions pratiques; en effet, LG met l'accent sur des fonctions optiques et audio de pointe, tout en optant pour une philosophie de conception discrète qui donne au LG G8ThinQ une apparence élégante.

« Le LG G8ThinQ est le plus récent appareil à réunir le matériel haut de gamme de LG et la puissante plateforme d'IA ThinQ dans le but de créer une expérience utilisateur exceptionnelle », a déclaré Ash Molaei, directeur principal de la marque au sein de la division des communications mobiles de LG Canada.

Le LG G8ThinQ doté du meilleur multimédia jamais vu

Le LG G8ThinQ excelle lorsqu'il s'agit de performance multimédia; c'est le premier appareil de la série G de LG à être équipé de la technologie d'affichage OLED.

Le grand écran QHD+ FullVision mesure 6,1 pouces et offre une résolution de 564 pixels par pouce, ce qui permet d'obtenir une quantité incroyable de détails. De son côté, le moteur d'affichage avec IA optimise les couleurs et la luminosité selon les différents environnements, ce qui contribue à réduire la fatigue oculaire.

Le son haut de gamme est offert de série avec les téléphones intelligents de LG, et le LG G8ThinQ ne fait pas exception à la règle : le haut-parleur Boombox, avec ses incroyables basses, est désormais capable d'émettre en stéréo. Un son ambiophonique réaliste est rendu possible grâce à la technologie DTS:X, tandis qu'un CNA Quad haute-fidélité de 32 bits offre des détails sonores supérieurs. Le LG G8ThinQ prend également en charge le format MQA (Master Quality Authenticated), qui permet de compresser des flux audio haute résolution sans compromettre la qualité sonore. Conçu en collaboration avec Meridian Audio, le LG G8ThinQ est un digne ajout à l'héritage de LG en matière d'excellence audio.

Expérience mobile novatrice

Le LG G8ThinQ est le premier téléphone intelligent au monde à être doté d'une authentification avancée des veines palmaires. Cette avancée a été rendue possible grâce à la combinaison de l'appareil photo « temps de vol » (Time-of-Flight [ToF]) Z et des capteurs infrarouges. Plus sûre que la technologie de reconnaissance d'empreintes digitales, la reconnaissance de la main de LG identifie les propriétaires en reconnaissant la forme, l'épaisseur et d'autres caractéristiques des veines de la paume de leurs mains. Il suffit de placer pendant une fraction de seconde une main préenregistrée devant l'appareil photo avant pour déverrouiller le LG G8ThinQ et tout son contenu.

L'appareil photo Z sophistiqué entre à nouveau en jeu lors de la prise d'égoportraits accrocheurs en mode portrait. Il mesure les rayons infrarouges réfléchis par les sujets afin de calculer la profondeur plus rapidement et plus précisément que les autres capteurs d'image. Cette caractéristique rend donc possible des fonctions telles que le déverrouillage facial. Puisque l'appareil photo Z de LG voit les objets en 3D, la fonction de déverrouillage facial ne peut pas être faussée par des photographies bidimensionnelles d'un visage, car elles n'ont pas de profondeur. De plus, la technologie ToF de l'appareil photo Z de LG n'est pas affectée par la lumière ambiante, ce qui fait que la précision n'est pas réduite par la lumière provenant de sources externes. Avec de multiples formes d'authentification biométrique, LG offre plus d'options pour la sécurité des téléphones intelligents que tout autre fabricant. L'utilisateur peut donc choisir l'option la plus pratique pour lui en fonction des circonstances.

L'appareil photo Z est également conçu pour améliorer l'expérience utilisateur grâce à la reconnaissance gestuelle appelée « geste dans l'air ». Sans jamais toucher le téléphone, ce qui est utile lorsque l'on cuisine ou l'on nettoie, les utilisateurs peuvent répondre à un appel ou raccrocher, prendre des captures d'écran, passer d'une application à l'autre ou ajuster le volume. Contrôler le LG G8ThinQ est aussi simple qu'agiter la main ou pincer l'air, ce qui accroît la convivialité pour les utilisateurs actifs qui portent des gants ou font de la natation.

Contrairement aux appareils photo existants, qui ne sont capables de distinguer que le sujet et l'arrière-plan, l'appareil photo avant du LG G8ThinQ mesure la distance entre le sujet et l'appareil en millimètres afin de contrôler l'intensité du flou de l'arrière-plan jusqu'à 256 niveaux, ce qui donne des égoportraits avec plus de profondeur. Grâce à son capteur d'image de 1,22 ?m, le LG G8ThinQ peut produire une image beaucoup plus nette et encore plus rapide avec la mise au point automatique.

La fonction de portrait vidéo fait ses débuts sur le LG G8ThinQ, donnant aux utilisateurs le contrôle du bokeh pendant qu'ils filment en mode Portrait avec l'appareil photo arrière. Puisque la technologie Dual FOV analyse la distance et la profondeur, les utilisateurs peuvent capturer exactement ce qu'ils voient, ce qui leur permet de produire des vidéos d'un aspect incroyablement poli et professionnel.

Conception élégante

La philosophie de conception subtile et discrète, qui élimine tous les éléments non essentiels, donne au LG G8ThinQ une élégance incontestable. L'esthétique impeccable ne se limite pas à l'avant de l'appareil, car son appareil photo arrière sans saillie crée une surface lisse. La technologie Crystal Sound OLED (CSO), une avancée audio qui utilise l'écran du téléphone intelligent comme diaphragme de haut-parleur, élimine la nécessité d'un haut-parleur avant, ajoutant à l'esthétique minimaliste.

Le LG G8ThinQ sera offert auprès de fournisseurs et de détaillants sélectionnés partout au Canada au printemps 2019.

Caractéristiques techniques du LG G8ThinQ MC

Dimensions : 151,9 x 71,8 x 8,47 mm

Poids : 168 g

Couleur : Nouveau noir aurore

Jeu de puces : Qualcomm MD Snapdragon MC 855 (SM8150)

puces : Qualcomm Snapdragon 855 (SM8150) Écran P-OLED QHD+ FullVision de 6,1 po, format 18:9 (nouveau deuxième écran de 19,5:9)

Appareil photo :

Appareil photo arrière double

12 Mpx avec objectif à angle normal de 78°, ouverture à f/1.5 et SIO/objectif en verre/alignement actif/mise au point automatique avec détection au laser et mise au point automatique à détection de phase (MPADP)

16 Mpx avec objectif grand angle de 107° et ouverture à f/1.9

Appareil photo avant double

8 Mpx avec objectif à angle normal de 80° et ouverture à f/1.7



(ToF) 224 px x 172 px 80º / FF avec f1.4Pile : 3 500 mAh (intégrée)

Mémoire : RAM de 6 Go / ROM de 128 Go / *microSD (jusqu'à 2 To)

Réseau : 3G/4G LTE-A

Système d'exploitation : Android 9.0 (Pie)

Connectivité : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE, Apt-X-HD / NFC /

USB de type C 2.0 (USB 3.1 compatible avec la génération 1)

USB de type C 2.0 (USB 3.1 compatible avec la génération 1) Biométrie : Capteur d'empreintes digitales, reconnaissance faciale, toute première reconnaissance des veines palmaires au monde (reconnaissance de la main)

Autres : Geste dans l'air / Haut-parleur Boombox + stéréophonie Crystal Sound OLED / Appareil photo IA / Lentille Google / Assistant Google / Reconnaissance vocale en champ lointain / CNA Quad haute-fidélité de 32 bits / Haut-parleur stéréo pleine portée / Haut-parleur Boombox 1.1 / CNA Quad haute-fidélité / Son ambiophonique 3D DTS:X / À l'épreuve de l'eau et de la poussière IP68 / HDR10 / Reconnaissance faciale / Capteur d'empreintes digitales / Technologie QuickChargeMC 3.0 de QualcommMD + + chargement sans fil (9 W) / Conforme à la norme MIL-STD-810G 14 / Radio FM

À propos de la compagnie de communications mobiles LG Electronics

Grâce à ses technologies révolutionnaires et à ses conceptions innovantes, LG Electronics s'impose en tant que chef de file mondial en matière de tendances dans l'industrie des appareils mobiles et portables en ne cessant de développer ses principales technologies hautement concurrentielles dans les domaines des écrans, des appareils photo, des appareils audio et des piles. LG conçoit des appareils portables qui conviennent au mode de vie d'un large éventail de consommateurs, partout dans le monde. LG cherche à offrir une expérience mobile qui va bien au-delà de la portée des téléphones intelligents classiques. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.LG.com.



À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'emploie à offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

