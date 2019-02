/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Intronisation au Panthéon québécois des animaux/





LAVAL, QC, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) en pratique des petits animaux vous invite à sa 19e cérémonie officielle d'intronisation au Panthéon québécois des animaux.

Pour l'occasion, deux nouveaux animaux viendront rejoindre les 44 chiens, 6 chats et deux chevaux ayant déjà eu cet honneur depuis 1998. Vous aurez ainsi la chance d'entendre le récit des exploits de Skippy, un chihuahua de six ans, et de Navy, un berger allemand/berger belge de trois ans qui, dans des circonstances dramatiques, ont tous deux sauvé la vie d'un homme.

Seront sur place, les deux héros et ainsi que leur propriétaire Serge Parent, Jocelyne Bernaquez et le sergent Pascal Belletête de la section cynophile du Service de police de l'agglomération de Longueuil.

Pour ceux qui ne pourront y assister, les communiqués et des photos seront disponibles suite à l'évènement.

DATE : 24 février 2019



HEURE : 12 h 45



ENDROIT : Centre de congrès Palace

1717 boulevard Le Corbusier,

Laval, QC H7S 2K7





(514) 333-6000

SOURCE Association des médecins vétérinaires du Québec

