/R E P R I S E -- Avis aux médias - La secrétaire parlementaire Alaina Lockhart sera au salon Restaurants Canada à Toronto/

Avis aux médias - La secrétaire parlementaire Alaina Lockhart sera au salon Restaurants Canada à Toronto





OTTAWA, le 22 févr. 2019 /CNW/ - La secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Alaina Lockhart, prendra la parole lors de la soirée d'ouverture du salon Restaurants Canada (anglais), au nom de sa ministre, l'honorable Mélanie Joly.

La secrétaire parlementaire Lockhart répondra aux questions des médias après son allocution.

Date : Le dimanche 24 février 2019



Heure : 17 h



Lieu : Centre Enercare

100, boulevard Princes

Toronto (Ontario)

