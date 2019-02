Telna lance une nouvelle solution eSIM au MWC Barcelona 2019





Telna, un fournisseur verticalement intégré de réseau sous forme de service (NaaS) proposant des solutions globales de connectivité de bout en bout, a ajouté aujourd'hui la technologie eSIM à sa plateforme. Résiliente et efficace, la nouvelle architecture eSIM sera présentée au Mobile World Congress Barcelona 2019 du 25 au 28 février sur le stand de Telna (n° 1B80) dans le Hall 1.

« La technologie eSIM est un autre exemple d'une tendance mondiale de transformation numérique amenée à bouleverser la connectivité cellulaire », a déclaré Gregory Gundelfinger, PDG de Telna. « Nos clients ont dorénavant accès à une eSIM ? tant grand public que pour l'IdO/M2M ? fournie avec le reste de nos services réseau définis par logiciel. »

Une eSIM est une carte SIM intégrée, ce qui signifie qu'il n'y a pas de carte SIM physique et qu'il n'est pas nécessaire de permuter physiquement des cartes SIM. L'ajout de plans de données est facile et c'est une solution approuvée par la GSMA. « La virtualisation de la carte SIM supprime l'un des plus grands obstacles lorsque l'on veut passer d'un réseau à un autre : la carte SIM physique », a ajouté M. Gundelfinger.

La carte eSIM de Telna permet aux utilisateurs d'accéder à leur profil SIM grâce à la technologie over-the-air (OTA) et se connecte sans difficulté aux réseaux locaux dans le monde entier. Simplement en scannant un code QR, les consommateurs peuvent activer les données dont ils ont besoin et contrôler leurs dépenses ? aucun contrat ni carte SIM n'est nécessaire. Elle est compatible avec les nouveaux iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, Google Pixel 3 et tout futur smartphone prenant en charge la technologie eSIM. Les forfaits données pour les cartes eSIM de Telna sont disponibles à l'achat sur telna.com/eSIM.

La carte eSIM de Telna fournit également une connectivité prête à l'emploi, ainsi qu'un portail facile à gérer applicable à l'Internet des Objets (IdO) et aux opérations M2M. La solution complète réduit les délais de déploiement, les frais de gestion et les coûts élevés.

Venez rencontrer Telna au Mobile World Congress Barcelona 2019 (Hall 1, stand 1B80) du 25 au 28 février pour assister à des démonstrations en direct de la carte eSIM de Telna et de ses autres solutions de connectivité.

À propos de Telna

Telna est un grand spécialiste de la technologie eSIM, permettant d'établir des connexions IdO et M2M partout dans le monde. Notre réseau mobile mondial couvre plus de 200 pays avec plus de 800 accords de réseau. Nous réduisons les difficultés avec nos solutions de bout en bout intelligentes qui permettent un contrôle et une flexibilité complets, et offrent fiabilité et évolutivité aux entreprises. Nous aidons nos partenaires à trouver de nouveaux flux de revenus, à mettre plus rapidement des produits sur le marché et à offrir une valeur maximale avec des solutions personnalisées pour l'IdO. Pour en savoir plus, consultez www.telna.com.

