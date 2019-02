L'équipe canadienne de relais paranordique remporte la médaille d'argent aux Championnats du monde





Natalie Wilkie, Emily Young, Mark Arendz et Collin Cameron remportent la septième médaille du Canada de la semaine

PRINCE GEORGE, BC, le 23 févr. 2019 /CNW/ - L'équipe canadienne de relais mixte a uni ses forces pour remporter la septième médaille du pays après avoir terminé deuxième samedi aux Championnats du monde de ski paranordique à Prince George, en Colombie-Britannique.

Collin Cameron (Sudbury, Ont.), Emily Young (North Vancouver), Natalie Wilkie (Salmon Arm, C.-B.) et Mark Arendz (Springton, Î.-P.-É.) ont combiné leurs efforts pour signer un temps de 27: 46,6, bon pour la médaille d'argent du relais 4x2,5 kilomètres.

« C'est une belle performance de notre équipe », a déclaré Cameron, qui a skié le premier segment du relais. « J'ai voulu m'accrocher à Yoshihiro Nitta du Japon aussi longtemps que possible et donner le relais à Emily pour qu'elle continue comme ça pour nous. »

Confronté à un rhume toute la semaine, Cameron, âgé de 30 ans, est déjà monté à deux reprises sur le podium des Championnats du monde. Le skieur assis a remporté une médaille d'argent en distance moyenne de biathlon et sa première médaille d'or au sprint de ski de fond.

Emily Young a puisé dans ses réserves pour maintenir les Canadiens en lice pour une médaille lors de la deuxième étape, avant de passer le relais au médaillé paralympique à huit reprises, Mark Arendz.

Naviguant avec puissance les pistes valloneuses du club de ski nordique Caledonia, l'athlète de 28 ans a permis aux Canadiens de gagner une place, avant de donner le relais à Natalie Wilkie, âgée de 18 ans, qui a skié le dernier segment.

«Il y avait beaucoup de nervosité et de rires avant la course, mais nous nous sommes dit de simplement en profiter, de rester détendus et de faire de notre mieux», a déclaré Arendz. «Nous sommes excités les uns pour les autres dans le relais. Voir Collin si près de la tête nous a donné une motivation supplémentaire. Nous avons chacun fait notre part aujourd'hui et nous sommes heureux de notre médaille d'argent. »

La même équipe canadienne, à l'exception de Collin Cameron, avait aussi remporté une médaille d'argent au relais mixte, pour ajouter à une performance de 16 médailles aux Jeux paralympiques d'hiver de 2018. Chris Klebl avait exécuté à la première étape de cette course pour les Canadiens.

L'équipe d'Ukraine a remporté la médaille d'or avec un temps de 27: 19,2. Les Allemands ont complété le podium en troisième position en 28: 29,3.

Le Canada avait également inscrit une équipe masculine pour le relais de la catégorie ouverte de 4x2,5 kilomètres samedi, dans laquelle Brian McKeever (Canmore, Alb.) et son guide Graham Nishikawa (Whitehorse) ont fait leurs débuts à Prince George.

Le médaillé paralympique à 17 reprises a fait équipe avec Kyle Barber (Lively, Ont.) et l'adolescent Ethan Hess (Pemberton, C.-B.) pour se classer huitième avec un temps de 28: 47.4. Barber a skié les deuxième et quatrième étapes.

La Norvège a remporté le relais de la catégorie ouverte avec un temps de 24: 48,8. La France a terminé deuxième avec 25: 00,8, tandis que l'Ukraine a pris le troisième rang avec 25: 08,2.

Les Championnats du monde de ski paranordique se terminent dimanche à Prince George, en Colombie-Britannique, avec les courses de distance en ski de fond.

Résultats complets des Championnats du monde de ski paranordique: https://bit.ly/2X7UbmY

