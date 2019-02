Le Data Center Group de Lenovo propose un vaste portefeuille d'edge computing et étend ses investissements dans le domaine de l'IdO





La semaine prochaine au Mondial du mobile (Mobile World Congress, MWC) de Barcelone, Data Center Group (DCG) de Lenovo présentera ses investissements continus dans ses solutions prenant en charge l'IdO et l'edge computing (informatique en périphérie), dans le cadre de son plan de croissance de l'IdO (Internet des objets) pour les prochaines années. À la faveur du dynamisme que lui apporte son cinquième trimestre consécutif de croissance des bénéfices, DCG de Lenovo se construit un portefeuille qui amène l'infrastructure là où se trouvent les données, qu'ils s'agisse des centres de données traditionnels ou du cloud, voire, de plus en plus souvent, en périphérie.

Aujourd'hui, environ 10 % des données générées par l'entreprise sont créées et traitées en externe dans un centre de données centralisé traditionnel ou dans le cloud. D'ici 2022, selon Gartner, ce chiffre devrait atteindre 75 %. Cette migration suscite de plus en plus d'inquiétudes concernant la confidentialité, la sécurité et la réglementation des données, sans compter les problèmes de latence, de bande passante et de temps d'indisponibilité. Lenovo recherche actuellement à relever ces défis en créant un vaste portefeuille d'offres d'edge computing qui prennent en compte les différentes manières dont les clients souhaitent déployer des solutions d'edge computing pour les cas d'utilisation ayant trait à l'IdO.

Au MWC de Barcelone, Lenovo va dévoiler le ThinkSystem SE350, un serveur edge à peine plus grand qu'un ThinkPad. Ce serveur, spécialement construit, arrivera sur le marché cet été. Il est deux fois moins large et beaucoup plus petit qu'un serveur traditionnel, ce qui le rend idéal pour les déploiements dans des espaces restreints. Il peut être monté sur un mur, empilé sur une étagère ou monté dans un rack. Le ThinkSystem SE350 rapproche la puissance augmentée du traitement, le stockage et le réseau, de l'endroit où les données sont générées, permettant une exécution plus rapide des actions résultant de l'analyse de ces données. Étant donné que ces serveurs edge sont généralement déployés en dehors des centres de données sécurisés, ils englobent une technologie permettant de crypter les données stockées sur le dispositif au cas où il ferait l'objet d'une tentative de manipulation malveillante, de sorte que seuls les utilisateurs autorisés puissent y accéder. En outre, le serveur prendra en charge les connectivités Wifi et LTE.

« Il existe une formidable opportunité d'aider les clients à prendre conscience de la puissance que l'edge computing peut apporter à leurs entreprises », a déclaré Kirk Skaugen, vice-président exécutif de Lenovo, et président du Data Center Group de Lenovo. « Nous avons réalisé des investissements ciblés importants dans nos offres IdO et télécommunications, au cours de l'année passée avec plusieurs partenaires stratégiques, permettant la connectivité de la périphérie au centre de données. Nous nous sommes engagés à soutenir les initiatives open source de l'industrie, notamment l'Open RAN, et Lenovo se réjouit à l'idée de coprésider les groupes de cloudification et d'orchestration Open RAN (O-RAN). »

Pour les clients qui souhaitent des solutions IdO préintégrées et validées en vue d'un déploiement simplifié et une transformation numérique accélérée, Lenovo s'est associée à l'industrie pour apporter son expertise afin de prendre en charge plusieurs cas d'utilisation d'edge computing :

Lenovo s'est associée à Pivot3 pour développer des fonctionnalités de ville intelligente. Lenovo fera la présentation de son engagement en faveur de solutions basées sur la vidéo et la sécurité, alimentées par Pivot3 , avec des démonstrations en direct et des études de cas de clients au MWC de Barcelone. À l'heure où les gouvernements et les entreprises sont en train d'adopter l'edge computing nouvelle génération pour protéger les personnes, accroître les efficacités et éviter les pertes, Lenovo et Pivot3 ont choisi de collaborer afin de prendre en charge des déploiements essentiels en termes de ville intelligente et de campus sécurisés dans de multiples secteurs. En collaboration avec SecureTech, l'un des principaux intégrateurs de solutions de sécurité vidéo, Lenovo et Pivot3 ont aidé un important client de l'hôtellerie au Moyen-Orient à sécuriser son vaste complexe hôtelier et à répondre à ses exigences fondamentales en matière de résilience, de sécurité et de facilité de gestion. Ensemble, ils ont su proposer une solution de sécurité efficace et aboutie, permettant de capturer et gérer efficacement leurs données de vidéos de sécurité. Le projet réduit les risques de pertes de données et de défaillance des systèmes, et minimise les coûts d'acquisition et de propriété, tout en réduisant le besoin de compétences techniques avancées.

Lenovo a dévoilé sa solution Future-Ready Retail Store Infrastructure, développée en partenariat avec Scale Computing, et qui permet aux clients travaillant dans le commerce de détail de déployer des mini-centres de données offrant une infrastructure informatique de classe entreprise à la périphérie de leurs réseaux.

Lenovo travaille en étroite collaboration avec VMware sur Project Dimension, qui simplifiera considérablement la fourniture sur site d'infrastructures en tant que service, notamment à la périphérie.

Lenovo collabore avec des éditeurs indépendants de logiciels (independent software vendors, ISV) et des fournisseurs de services de communication (Communication Service Provider, CoSP), triés sur le volet, pour valider des cas d'utilisation uniques, et permettre aux CoSP de déployer de nouveaux services monétisables.

Centrés sur l'expérience des clients et sur la résolution de cas d'utilisation pertinents, Lenovo et Orange ont établi un partenariat commun d'innovation axé sur la composabilité matérielle en utilisant l'architecture Intel® Rack Scale Design (RSD). L'objectif principal de la recherche conjointe est de maximiser l'efficacité énergétique, la performance et les coûts en regroupant et rendant abstraites les ressources matérielles, de type FPGA, GPU et SmartNIC dans les environnements de déploiement périphériques.

Lenovo fera des démonstrations de ses solutions IdO et edge au Mondial du mobile (Mobile World Congress), qui se tiendra à Barcelone du 25 au 28 février, au niveau du Lenovo Showcase dans le Hall 3, espace 3N30. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lenovo.com/mwc ou www.lenovo.com/datacenterevents

