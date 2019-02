ZTE remporte le prix 2018 de GTI pour percée novatrice dans la technologie mobile





SHENZHEN, Chine, 23 février 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), important prestataire international de solutions de télécommunications, technologies d'entreprise et technologies grand public pour l'internet mobile, a remporté aujourd'hui le prix 2018 pour percée novatrice dans la technologie mobile à la cérémonie de Global TD-LTE Initiative (GTI), laquelle s'est tenue à Barcelone. Cette récompense a été remise en reconnaissance des accomplissements de ZTE et de son innovation dans la technologie du 5G, la mise au point de produits de bout en bout et la vérification d'architecture de réseau.

ZTE a apporté des contributions significatives à la recherche, à la mise à l'essai, à la coopération industrielle et à la commercialisation d'architectures autonomes (SA, 'stand alone'). En 2018, ZTE s'est trouvée en tête en lançant une solution de SA à orientation commerciale avec des produits sérialisés pour bande et scénario complets prenant en charge un déploiement à grande échelle dans le 5G et une commercialisation précoce de SA dans le 5G.

En collaboration avec des opérateurs mondiaux, ZTE a construit les premiers réseaux pilotes SA 5G à la fois en Chine et en Europe, a passé le premier appel du monde en 2,6 GHz et 3,5 GHz en SA 5G conforme au 3GPP (Projet de partenariat de la 3e génération) et effectué la première connexion mondiale IdO NR (internet des objets / nouvelle radio) conforme à la spécification 3GPP SA. ZTE a par conséquent entièrement vérifié la faisabilité et les avantages du réseautage SA en accumulant une vaste expérience pour la commercialisation du 5G.

« C'est pour ZTE un honneur de gagner le prix de GTI pour percée novatrice dans la technologie mobile, car celui-ci reconnaît entièrement nos efforts dans la promotion du 5G, » a déclaré Dr Han Gang, directeur général adjoint des Produits TDD et 5G de ZTE. « ZTE continuera son travail avec ses partenaires à GTI afin de promouvoir le développement industriel de la TD-LTE et du 5G. »

Depuis 2011, GTI s'est engagée à promouvoir la maturité et la commercialisation mondiale de la TD-LTE (évolution à long terme à répartition temporelle), de même que la convergence TDD (duplex par séparation temporelle) et FDD (duplex par séparation de fréquence). Début 2016, GTI a dévoilé le GTI 2.0 au Congrès mondial de la téléphonie mobile, visant à continuer à faire avancer le déploiement de la TD-LTE, l'évolution du 4G au 5G et la maturité de l'écosystème du 5G.

ZTE se place fortement en faveur de la TD-LTE et du 5G, et à ce titre a accompli des réalisations exceptionnelles dans la normalisation de la TD-LTE et du 5G, dans la mise au point d'appareils et de jeux de puces, et dans le déploiement de réseaux à l'échelle mondiale.

À ce stade, ZTE est entrée dans la coopération du 5G et a effectué des essais avec plus de 20 opérateurs bien connus dans le monde entier, et a lancé des séries de produits de bout en bout commerciaux pour le 5G, en répondant entièrement aux besoins de la première vague de déploiements de réseaux en 5G. ZTE continuera dans l'avenir à travailler avec ses partenaires dans les essais du 5G et à accélérer la commercialisation du 5G dans le monde entier.

À propos de ZTE

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, aux entreprises et aux clients des pouvoirs publics. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la Société entend offrir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. ZTE est cotée en bourse à Hong Kong et Shenzhen (code d'action H : 0763.HK / code d'action A : 000063.SZ), et ses produits et services se vendent auprès de plus de 500 opérateurs dans plus de 160 pays. ZTE consacre 10 pour cent de ses recettes annuelles à la recherche et développement, et elle occupe des rôles éminents dans des organisations internationales de normalisation. ZTE est attachée à la responsabilité sociale des entreprises, et elle est membre du Pacte mondial de l'ONU. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.zte.com.cn.

