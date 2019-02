Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019 - Le gouvernement du Québec alloue 155 500 $ au Pentathlon des neiges





QUÉBEC, le 23 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer son appui financier au Pentathlon des neiges, qui aura lieu à Québec jusqu'au 3 mars 2019.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 155 500 $ pour soutenir cet événement.

Le Pentathlon des neiges, un événement multisport ouvert à tous, accueille des sportifs de tous les niveaux venus profiter pleinement des joies hivernales. Que ce soit en solo ou en équipe, les athlètes devront exceller dans cinq disciplines pour relever le défi : le vélo, la course à pied, le ski de fond, le patin et la raquette. C'est d'ailleurs à cette occasion que la ministre Isabelle Charest participera à la deuxième édition du Défi MEES, qui se tiendra aujourd'hui. La Coupe du monde ITU de triathlon d'hiver, qui accueillera des athlètes en provenance de nombreux pays, se tiendra également lors de l'événement.

Le ministère du Tourisme accorde une aide financière de 60 000 $, qui provient du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques. À cette contribution s'ajoute un montant de 50 000 $ du Secrétariat à la Capitale-Nationale, lequel est issu du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale. Pour sa part, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur verse une somme de 5 500 $ au Pentathlon des neiges, par l'entremise de son Programme de soutien aux événements sportifs, et de 40 000 $ à la Coupe du monde ITU de triathlon d'hiver, dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Citations :

« Quelle fierté pour notre gouvernement de soutenir le Pentathlon des neiges! Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise, et les amateurs de sports d'hiver qui prennent part à cet événement contribuent à dynamiser l'économie régionale. J'invite chaleureusement les participants à profiter pleinement de leur séjour dans la Capitale?Nationale afin de découvrir les attraits touristiques et les activités qui animent la région au coeur de la saison hivernale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Chaque année, à l'occasion de ce qui est devenu le rendez-vous multisport d'hiver le plus important du monde, les pentathloniens prennent d'assaut les plaines d'Abraham. En tant que ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, j'appuie avec fierté les organisateurs de l'événement et je les félicite pour tout le travail accompli au cours des ans. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cet événement, qui prend de l'ampleur d'année en année, représente une occasion unique pour les amateurs et les experts de bouger en plein air et d'apprivoiser l'hiver québécois, seuls ou en équipe. Le Pentathlon des neiges est une excellente façon pour les participants d'intégrer la pratique régulière d'activité physique dans leurs habitudes de vie. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

