/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Joly se rendra en Gaspésie pour discuter de tourisme hivernal et de croissance économique/

MATANE, QC, le 22 févr. 2019 /CNW/ - La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, se rendra en Gaspésie pour faire le point sur les possibilités économiques offertes par le secteur du tourisme ainsi que sur la création de bons emplois pour les familles de la classe moyenne.

Demain, la ministre Joly rencontrera les organisateurs des Traversées de la Gaspésie et discutera avec eux de l'importance de réaliser le plein potentiel du tourisme hivernal au Canada. Elle prendra aussi la parole devant les participants qui s'apprêteront à entamer les Traversées, une expérience sportive de renommée mondiale. Après son allocution, la ministre tiendra un point de presse.

Date : Le samedi 23 février 2019



Heure : 15 h



Lieu : Riôtel Matane

250, avenue du Phare Est

Matane (Québec)

