Entrust Datacard va acquérir l'activité de modules de sécurité matériels à usage général leader du marché de Thales





Entrust Datacard, fournisseur leader de solutions technologiques fiables dans les domaines de l'identité et de l'émission sécurisée, a annoncé aujourd'hui que la société avait signé un contrat définitif portant sur l'acquisition de l'activité de modules de sécurité matériels à usage général (GP HSM, General Purpose Hardware Security Module) de Thales, nCipher Security, qui exerce ses activités de façon autonome et séparée depuis janvier 2019 au sein de Thales. Thales cède son activité HSM nCipher conformément aux autorisations réglementaires nécessaires pour finaliser la prochaine acquisition précédemment annoncée de Gemalto par Thales, ainsi que pour assurer la présence d'un solide leader compétitif sur le marché des HSM.

Les HSM à usage général sont un élément clé des solutions d'Entrust Datacard et une partie sous-jacente de l'infrastructure de sécurité des offres d'infrastructure à clés publiques (ICP) et de couche de sockets sécurisée (secure socket layer (SSL)) de la société. L'acquisition permettra à la société non seulement de développer sa capacité à fournir à ses clients des solutions répondant à leurs besoins en termes de cas d'utilisation à assurance élevée ? mais également de répondre à la demande accrue en sécurité des données émanant de réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD), ainsi que le règlement sur l'identification électronique, l'authentification et les services de confiance (eIDAS). Cette acquisition renforce le portefeuille technologique d'Entrust Datacard qui sécurise les données et les identités sur les réseaux internes, cloud et hybrides, ainsi que contre les cyberattaques plus fréquentes et plus sophistiquées. Elle fournit également une plateforme éprouvée et reconnue qui optimise et améliore la sécurité des applications au coeur des initiatives numériques d'aujourd'hui et de demain, notamment l'Internet des Objets, les paiements numériques, l'émission de cartes et la blockchain.

« Cette acquisition est un excellent complément à notre expertise en matière de cryptographie et de matériel et développera notre capacité à répondre aux besoins de sécurité évolutifs de nos clients à travers le monde, tout en nous permettant d'accélérer notre propre croissance », a déclaré Todd Wilkinson, président et PDG d'Entrust Datacard. Il a ajouté, « La solution HSM à usage général de Thales, baptisée nCipher, bénéficie d'une solide position de marché basée sur un large éventail de cas d'utilisation, apporte avec elle des talents exceptionnels, et nous permet de développer des solutions encore plus globales pour nos clients. »

« nCipher Security se réjouit de rejoindre Entrust Datacard. La synergie entre nos solutions est puissante et la combinaison de nos organisations accélérera l'innovation pour nos clients à l'heure où ils adoptent des initiatives telles que la mobilité, le cloud et l'IdO pour développer leurs activités, tout en s'efforçant de protéger leurs données et de gérer un cyber-risque grandissant », a déclaré Cindy Provin, présidente-directrice générale de nCipher Security.

La transaction est soumise à la clôture de l'acquisition de Gemalto par Thales, à la qualification d'Entrust en tant qu'acheteur approprié par la Commission européenne, le Département de la justice des États-Unis, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, et la Commission néozélandaise du commerce, ainsi qu'à la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Des informations supplémentaires sur la transaction seront publiées lors de la clôture de la transaction. L'acquisition devrait être finalisée au deuxième trimestre 2019. Les conditions financières de l'acquisition ne seront pas été divulguées.

Pour en savoir plus sur Entrust Datacard, rendez-vous sur : www.entrustdatacard.com.

À propos d'Entrust Datacard Corporation

Les consommateurs, les citoyens et les employés attendent de plus en plus de solutions disponibles en tous lieux et à tout moment, que ce soit lorsqu'ils effectuent des achats, franchissent des frontières, accèdent à des services administratifs en ligne, ou se connectent aux réseaux d'entreprise. Entrust Datacard propose des technologies de validation des identités et de sécurisation des transactions qui allient sécurité et fiabilité. Ses solutions s'appliquent au monde physique, par exemple les cartes de paiement, les passeports et les pièces d'identité, ainsi qu'au monde virtuel de l'authentification, avec des certificats et des communications sécurisées. Avec plus de 2 200 collaborateurs travaillant dans le monde entier, et un réseau de partenaires internationaux solides, Entrust Datacard dessert ses clients dans 150 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.entrustdatacard.com.

À propos de nCipher Security

L'environnement numérique en évolution rapide d'aujourd'hui améliore la satisfaction clientèle, confère un avantage concurrentiel et optimise l'efficacité opérationnelle. Il multiplie également les risques de sécurité. nCipher Security, un leader sur le marché des modules de sécurité matériels (hardware security module, HSM) à usage général, autonomise les organisations leaders mondiales en apportant confiance, intégrité et contrôle à leurs informations et leurs applications essentielles. Nos solutions cryptographiques sécurisent les technologies émergentes (cloud, IdO, blockchain, paiements numériques), et répondent aux nouvelles exigences de conformité en déployant la même technologie éprouvée qu'adoptent aujourd'hui les entreprises mondiales pour protéger leurs données sensibles, leurs communications réseau et leurs infrastructures d'entreprise. Avec nos modules, gardez confiance en vos applications essentielles, soyez assuré de l'intégrité de vos données, et exercez un contrôle total aujourd'hui, demain, et à tout moment. www.ncipher.com

