MHI a été sélectionnée pour intégrer l'ensemble des quatre indices d'investissement ESG du GPIF





Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)(TOKYO : 7011) a été sélectionnée par le Fonds d'investissement gouvernemental de retraite (Government Pension Investment Fund, GPIF) du Japon, l'un des plus grands fonds de pension au monde, pour intégrer l'ensemble de ses quatre indices utilisés comme référence pour réaliser des investissements ESG (environnemental, social et de gouvernance) dans le secteur des entreprises au Japon. La sélection du GPIF illustre la haute reconnaissance accordée aux initiatives ESG de MHI Group : notamment sa réponse face aux problématiques environnementales et aux défis sociaux, ainsi que son soutien à la gouvernance d'entreprise.

Le GPIF émet quatre indices ESG : 1) Le FTSE Blossom Japan Index, indice large intégrant les considérations ESG globales sur la base du FTSE Russell, calculateur d'indice d'investissement détenu en pleine propriété par la Bourse de Londres ; 2) le MSCI Japan ESG Select Leaders Index, indice large similaire basé sur le MSCI, fournisseur américain des indices d'investissement ; 3) le MSCI Japan Empowering Women Index (WIN), indice MSCI surveillant la performance des entreprises en matière de diversité des sexes ; et 4) le S&P/JPX Carbon Efficient Index, utilisé pour évaluer la performance des entreprises en termes d'efficience carbone, d'après les indices S&P Dow Jones. Les troisième et quatrième indice se focalisent respectivement sur les aspects sociaux (diversité des sexes) et environnementaux (efficience carbone, etc.) des investissements ESG.

Au fil des années, MHI a entrepris de manière proactive des initiatives diverses dans chaque aspect de l'ESG afin d'aboutir à un développement social durable : ces initiatives incluent la réduction du fardeau environnemental à la fois en interne et sur les sites des clients, la promotion de l'émancipation des femmes, la conduite d'activités de contribution sociale, ainsi que le renforcement de la gouvernance d'entreprise et de la divulgation des informations. Ces efforts ont été reconnus en septembre 2018, pour la deuxième année consécutive, lorsque la société a intégré les Indices de durabilité Dow Jones pour l'Asie Pacifique (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI), l'un des indices d'investissement majeurs dans le monde en matière de performance ESG. MHI a été initialement sélectionnée en tant que composant du FTSE Blossom Japan Index du GPIF, et du MSCI Japan Empowering Women Index en 2017 ; en 2018, cette reconnaissance s'est poursuivie avec son intégration dans le MSCI Japan ESG Select Leaders Index, et le S&P/JPX Carbon Efficient Index, faisant de MHI un élément de l'ensemble des quatre indices ESG du GPIF.

Dorénavant, MHI Group, fort d'une innovation constante et des produits et technologies leaders du secteur, continuera de contribuer à un avenir plus sûr et plus durable pour notre planète ainsi que pour tous ses habitants.

* Voir l'ESG DATA BOOK 2018 (Livre des données ESG 2018) pour obtenir des informations sur les activités ESG de MHI Group.

