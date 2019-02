Quatre hôtels Royalton Luxury Resorts obtiennent le prix « Apprécié des invités » 2019 de Hotels.com





TALLAHASSEE, Floride, 22 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La pluie de récompenses continue pour Royalton Resorts . Quatre hôtels du groupe ont reçu le prestigieux prix « Apprécié des invités » pour l'année 2019. La récompense met à l'honneur les entreprises du secteur de l'hôtellerie qui ont reçu d'excellentes critiques des voyageurs sur Hotels.com. Les lauréats du prix « Apprécié des invités » 2019 proposent des hébergements, des restaurants et des attractions par le monde qui ont constamment offert des expériences remarquables aux clients.

« Gagner le prix Apprécié des invités 2019 est une excellente nouvelle et démontre notre engagement à offrir des expériences uniques à nos invités » a déclaré Jordi Pelfort, président des exploitations hôtelières pour Blue Diamond Resorts. « Je remercie les membres exceptionnels de notre personnel pour leur dur labeur, et plus important encore, nos incroyables invités pour tout leur soutien. »

Royalton Resorts démarre l'année 2019 sur les chapeaux de roues avec de nombreuses récompenses, y compris le prestigieux prix Travelers' Choice de TripAdvisor®, le prix TUI Top Quality Award, le prix World Luxury Hotel Awards et le prix Noble Beach Prize 2019. Plus récemment, les hôtels Royalton Riviera Cancun et Hideaway à Royalton Riviera Cancun au Mexique, Royalton Sainte-Lucie à Sainte-Lucie et Royalton Hicacos à Cuba ont reçu le prix « Apprécié des invités » de Hotels.com pour avoir offert des niveaux de service exceptionnels en 2018, continuant ainsi une année marquante en matière d'accréditation dans le domaine.

À propos des Royalton Luxury Resorts

Étant l'élégance moderne même, les primés Royalton Luxury Resorts , une marque de Blue Diamond Resorts , offrent des vacances All-In Luxury® à certaines des destinations tropicales les plus populaires au monde, comme la Jamaïque, la République dominicaine, le Mexique, Sainte-Lucie, Antigua et Cuba. Ces complexes touristiques offrent un éventail de formules tout compris de classe mondiale, dont des matelas haut de gamme DreamBedtm fabriqués à la main, des repas de luxe illimités sans réservation, le concept All-in Connectivitytm avec accès gratuit au Wi-Fi et appels interurbains dans la chambre, le programme Sports Event Guaranteetm et plus encore. Un grand nombre de ces hôtels sont destinés autant aux familles qu'aux couples grâce aux activités supervisées pour les enfants et les adolescents offertes sans frais supplémentaires, ainsi qu'aux chambres conçues pour les familles et une variété de restaurants. Les Royalton Luxury Resorts ont élargi leur offre d'expériences de vacances haut de gamme et élégantes avec l'ajout de deux nouveaux centres, le Royalton Suites Cancun et, bientôt, le Royalton Royalton Antigua Resort & Spa .

