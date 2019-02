SEMAFO annonce le décès d'employés sous-traitants à Mana





MONTRÉAL, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - SEMAFO inc. (TSX: SMF) (OMX: SMF) a le regret d'annoncer que deux employés d'un entrepreneur local sont décédés des suites de blessures subies à la mine Mana au Burkina Faso. L'accident s'est produit lorsque le conducteur du véhicule léger dans lequel ils prenaient place a perdu le contrôle de la camionnette sur une route de transport de la mine. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans ce malheureux incident.

La Société a déposé un rapport auprès des autorités concernées et l'entrepreneur enquête afin de déterminer les causes de l'accident.

Les administrateurs et la direction désirent exprimer leurs plus sincères condoléances aux familles et aux collègues des défunts.

À propos de SEMAFO

SEMAFO est un producteur d'or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d'expérience en construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Boungou et Mana au Burkina Faso. SEMAFO s'est engagée à créer de la valeur par l'exploitation minière responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.

Site web : www.semafo.com

