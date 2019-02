Implantation des maternelles 4 ans mur à mur - Le ministre Lacombe incapable de rassurer le réseau de la petite enfance





QUÉBEC, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille, Mme Jennifer Maccarone, accompagnée par sa collègue députée de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, Mme Marwah Rizqy, a questionné le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, sur les impacts négatifs de la promesse irréaliste du gouvernement caquiste d'implanter des maternelles 4 ans mur à mur sur le réseau des services de garde, sans aucune évaluation ni planification du gouvernement.

La Coalition avenir Québec (CAQ) s'entête à vouloir développer la maternelle pour tous, alors qu'elle peut déjà compter sur un réseau de la petite enfance de qualité, apprécié des parents, accessible et éducatif. Le ministre Lacombe endosse le projet de loi 5 du ministre de l'Éducation, alors que nous apprenions cette semaine qu'il aura un impact négatif sur ce réseau.

«?La maternelle 4 ans doit se déployer en complémentarité du réseau de la petite enfance et non au détriment du réseau des services de garde. Pourquoi le ministre de la Famille est en faveur du projet de loi 5, alors qu'il connait très bien l'effet néfaste qu'il aura sur son propre réseau?? Aujourd'hui, le ministre n'a pas rassuré son réseau qui était présent pour l'entendre.?»

Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille

