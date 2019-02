BASELABS annonce la sortie d'un nouvel outil de développement de fusion de données destiné à la fabrication en série





CHEMNITZ, Allemagne, Feb. 22, 2019 /PRNewswire/ -- BASELABS Create Embedded est le nouvel outil de développement de systèmes de fusion de données embarqués, destinés aux fonctions de conduite automatisée. Les cas d'utilisation caractéristiques comprennent le freinage automatique d'urgence (AEB), le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), l'alerte de collision avant (FCW) et la fusion d'objets pour la conduite pilotée. Par ailleurs, l'outil de développement peut être utilisé pour la fusion d'objets dans le cadre de différentes trajectoires, dans des architectures de sécurité décomposées. Tous les capteurs automobiles essentiels comme le radar, la caméra et le lidar sont pris en charge. L'outil fournit un flux de travail constant depuis le premier prototype jusqu'à la fabrication en série, chose unique dans l'industrie. Dans le flux de travail, les systèmes de fusion de données sont configurés très rapidement à l'aide d'une interface utilisateur graphique. Il en résulte un code source en langage C adapté à la fabrication en série.

BASELABS Create Embedded comprend des algorithmes de fusion de données qui conjuguent les données provenant des capteurs automobiles. La fusion d'objets, implémentée avec l'outil, apporte une liste d'objets unifiée de l'environnement du véhicule.

BASELABS Create Embedded augmente l'efficacité et la vitesse du développement de systèmes de fusion de données. Le code C qui en résulte est lisible par l'homme et comparable au code écrit à la main. Personnalisable et extensible, il permet au développeur de traiter les défis individuels de fusion de données de manière plus flexible. Le système de fusion de données peut être facilement adapté aux différents types et configurations de capteurs. Le code en langage C est conforme à la norme MISRA-C 2012, il ne présente pas de dépendance et fonctionne sur des plateformes matérielles embarquées caractéristiques du véhicule cible, comme par exemple Infineon Aurix 2G et Renesas RH850.

La fusion de données peut être intégrée dans un grand nombre de plateformes et d'environnements d'exécution, tels qu'AUTOSAR Classic/Adaptive, des environnements « bare metal » (métal nu), ROS, ADTF, RTMaps, Matlab / Simulink, vADASdeveloper, ainsi que tout intergiciel personnalisé. À l'avenir, on peut s'attendre à ce que les véhicules de tourisme présentent des niveaux d'automatisation plus élevés et des fonctions de plus grande complexité. La fusion de données de différents capteurs automobiles tels que les caméras, radars et lidars devient donc de plus en plus ardue. En outre, dans le cadre de l'utilisation dans les véhicules fabriqués en série, le logiciel développé doit satisfaire les exigences de qualité et de sécurité fonctionnelle, ainsi que les limitations du matériel. Par conséquent, le développement d'applications de perception de l'environnement exige des efforts redoublés en termes de programmation et de développement.

« Beaucoup de nos clients initient leur développement avec des systèmes simples à deux capteurs. Pour les cas d'utilisation plus exigeants, tels que le pilote sur l'autoroute, le nombre de capteurs nécessaires augmente rapidement. BASELABS Create Embedded aide considérablement le développeur à faire face à de tels défis, tels que la conjugaison des capteurs avec différents angles de vue et des champs visuels qui se chevauchent », explique Norman Mattern, directeur du développement des produits chez BASELABS. BASELABS Create Embedded est le successeur direct de BASELABS Create, qui a une longue trajectoire réussie dans le développement de systèmes chez les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et les fabricants de niveau 1 (« Tier 1 »).

Vous en saurez plus sur : https://www.baselabs.de/Create-Embedded

Le concepteur de fusion de données de BASELABS Create Embedded permet le développement rapide et graphique d'applications complexes de fusion de données.

À propos de BASELABS GmbH

BASELABS fournit des résultats de fusion de données pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la conduite hautement automatisée (HAD) aux fabricants d'équipements d'origine (OEM), aux fabricants de niveau 1 et de niveau 2 (Tier 1 et Tier 2) et aux prestataires de services. Nous épaulons nos clients en leur apportant des outils de développement et un support technique. BASELABS dispose d'une équipe de près de 50 personnes. L'entreprise est détenue conjointement par les fondateurs et par Vector Informatik GmbH. Cela lui confère une indépendance stratégique vis-à-vis de tous les OEM et les fabricants « Tier 1 » du marché.

http://www.baselabs.de

(Logo : https://mma.prnewswire.com/media/825567/BASELABS_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/825570/BASELABS_Create_Embedded_Infographic.jpg )



Communiqué envoyé le 22 février 2019 à 16:57 et diffusé par :