Excuses de la CCIVS concernant une publication dans un média de la région

VAUDREUIL-DORION, QC, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) tient à présenter ses excuses aux gens d'affaires et aux internautes à la suite de la publication d'une publicité parue dans un média de la région, mercredi dernier.

La CCIVS tient à rassurer ses partenaires, membres, administrateurs, employés et tous les fournisseurs ayant participé à la mise en oeuvre de cette publicité que l'unique intention derrière cette publication était de faire sourire. Évidemment, après parution et réception des commentaires de certains lecteurs, la CCIVS a pris la pleine mesure de la perception publique de cette publicité. « En aucun temps la CCIVS n'a voulu être porteuse d'un message qui n'a pas sa place dans notre société moderne », explique Pierjean Savard, président du conseil d'administration de la CCIVS.

« Cette publicité se voulait un moyen de faire sourire, d'attirer l'attention. Malheureusement aujourd'hui, quelques jours après la parution, je conviens que le message perçu est tout autre et je m'en excuse » affirme Nadine Lachance, directrice générale de la CCIVS.

Dès la prise de connaissance des premiers commentaires, la CCIVS a pris ses responsabilités face à cette situation et a retiré la publicité des réseaux sociaux. Une réunion des administrateurs et des employés de la permanence a par ailleurs permis de faire le point. « Nous avons appris de cette situation et nous ferons ce qu'il faut pour la corriger et éviter que cela ne se reproduise » souligne Nadine Lachance.

La CCIVS confirme que de nouvelles mesures seront mises en place afin d'impliquer les partenaires dans le processus de développement, de révision et d'approbation des futures campagnes publicitaires. La CCIVS souhaite travailler positivement et jouer son rôle de leader de la communauté. « Nous travaillons à un plan d'amélioration continue des processus de communication internes, afin de prévenir et de répondre encore plus rapidement à ce genre de situation déplorable », conclut Nadine Lachance.

À propos de la CCIVS

La CCIVS est un organisme chargé de représenter les intérêts des entrepreneurs, des entreprises commerciales, industrielles et de service sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. La CCIVS représente plus de 600 membres sur le territoire et, grâce à son affiliation au plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ), les membres de la Chambre bénéficient du plus vaste réseau où plus de 130 chambres de commerce sur l'ensemble du territoire québécois sont représentées afin de favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

