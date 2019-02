Sunwing revient à Québec pour une 12e saison estivale consécutive en offrant encore plus de destinations





MONTRÉAL, 22 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bonne nouvelle pour les résidents de Québec qui prévoient déjà commencer à planifier leurs vacances estivales. En plus des destinations adorées qui seront à nouveau offertes, y compris Cancún , Varadero , Cayo Coco et Puerto Plata, les voyageurs partant de Québec et ses environs pourront aussi Mieux Voyager sur les plages au sable blanc de Punta Cana , grâce au service hebdomadaire que propose le voyagiste tous les mardis du 30 avril au 29 octobre 2019, inclusivement.



Sam Char, Vice-président exécutif du Groupe de Voyage Sunwing au Québec, a accueilli la nouvelle avec plaisir : « Nous sommes très heureux de pouvoir offrir pour le 12e été consécutif des vols aux voyageurs partant de l'aéroport international Jean Lesage à Québec. Nous étions le tout premier transporteur de loisirs à proposer des vols estivaux au départ de Québec en 2006 et nous sommes constamment en train de chercher comment offrir davantage de façons d'explorer le Sud ensoleillé depuis cette ville. Nous n'avons donc aucun doute que l'ajout de Punta Cana à notre vaste gamme sera très bien reçu. »

« La bonification de l'offre estivale de Sunwing au départ de YQB est une excellente nouvelle pour nos 1,75M de passagers et pour tous les voyageurs de la grande région de Québec. L'entreprise présente une offre renouvelée et améliorée pour la saison 2019, ce qui vient confirmer le souci de Sunwing de bien servir les gens de Québec qui sont de plus en plus nombreux à profiter des destinations soleil en période estivale. », a indiqué Bernard Thiboutot, vice-président développement et marketing à YQB.

Les voyageurs visitant Punta Cana, une toute nouvelle destination au départ de Québec, pourront séjourner dans un des nouveaux hôtels de la région. Le Lopesan Costa Bavaro Resort Spa and Casino , qui ouvrira ses portes en été 2019, est situé sur les sables blancs de Bavaro Beach. La propriété propose des commodités et activités aux voyageurs de tout âge. Les familles seront ravies de la grande variété de commodités familiales au miniclub Panchi World ainsi que de la vaste gamme d'hébergements. Les vacanciers à la recherche d'une escapade entre adultes pourront séjourner au Losepan Bavaro Beach Adults Only , qui ouvrira aussi ses portes à l'été 2019. Il s'agit d'une section exclusive aux adultes, dotée de luxueux lits balinais, offrant tout de même l'accès illimité à l'intégralité des installations familiales de l'hôtel.

Il y a aussi le Royalton Riviera Cancun Resort and Spa à Cancún, un chouchou des familles abritant un parc aquatique. Sinon, le Grand Memories Varadero sur l'île ensoleillée de Cuba propose des rencontres avec des personnages adorés comme Toupie et BinouMD au miniclub Memories.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, dont la toute nouvelle tortilla tex-mex au poulet grillé, inspirée par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement.

