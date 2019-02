À l'écoute des régions - Le gouvernement du Québec octroie plus de 786 000 $ à la Ville de Saint-Lin-Laurentides





SAINT?LIN-LAURENTIDES, QC, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'accorder une aide financière de 786 300 $ à la Ville de Saint?Lin-Laurentides pour le remplacement de conduites d'eau potable et d'eaux usées.

Mme Laforest en a fait l'annonce aujourd'hui dans le cadre de sa tournée des régions du Québec. Pour l'occasion, elle était accompagnée du député de Rousseau, également son adjoint parlementaire pour le volet des affaires municipales, M. Louis?Charles Thouin.

La ministre a amorcé une tournée des régions afin de rencontrer des élus municipaux et régionaux pour discuter des réalités et des priorités de leurs communautés. Éventuellement, ces échanges contribueront à consolider les partenariats et à favoriser de nouvelles collaborations avec des acteurs de divers horizons. Plusieurs sujets sont abordés : l'habitation, l'urbanisme, le développement socioéconomique ainsi que l'aménagement, l'occupation et la vitalité du territoire.

Citations :

« Il est important pour notre gouvernement d'investir dans les infrastructures municipales afin de maintenir des services publics de qualité. Je m'engage à travailler de concert avec nos partenaires municipaux de façon à répondre aux besoins des citoyens et à améliorer les milieux de vie dans toutes les régions du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« C'est une excellente nouvelle pour les résidents de Saint?Lin-Laurentides parce que la modernisation des infrastructures d'eau contribuera à améliorer la qualité de vie des familles de la région, tout en participant à la préservation de l'eau. »

Louis?Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet affaires municipales)

« Cette aide financière gouvernementale arrive au moment opportun pour nous permettre d'accélérer la remise à niveau de nos infrastructures d'aqueduc et d'égouts. Ce soutien financier permettra de combiner divers travaux qui, sans cet apport, n'auraient pas pu être effectués dans un si court délai. Je tiens donc à remercier sincèrement, au nom du conseil municipal et des citoyens des rues Brien et Archambault, le gouvernement du Québec et la ministre Laforest. »

Patrick Massé, maire de Saint?Lin-Laurentides

Fait saillant :

Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du MAMH. En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 14,3 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 22 février 2019 à 15:30 et diffusé par :