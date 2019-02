Avis de changement important au Régime Impression (REEE)





MISSISSAUGA, ON, le 22 févr. 2019 /CNW/ - La Première financière du savoir inc. annonce avoir terminé la liquidation progressive du Régime Impression et le processus de transfert de tous les souscripteurs restants vers le Régime Familial d'épargne-études pour un seul étudiant de La Première fondation du savoir, processus entamé le 13 février 2016 (la «?Date de prise d'effet?»). Le Régime Impression a cessé d'être un émetteur assujetti à la Date de prise d'effet.

Le Régime Impression est un régime individuel d'épargne-études qui était commandité et administré par la Fondation éducationnelle Héritage et distribué par La Première financière du savoir inc. (qui a pris la suite de Fonds d'éducation Héritage inc. après fusion, «?La Première financière du savoir?»). Cette administration a été confiée à La Première financière du savoir qui a également été nommée pour offrir aux souscripteurs une inscription au régime. Le Régime Familial d'épargne-études pour un seul étudiant est également un régime individuel d'épargne-études commandité par La Première fondation du savoir.

L'approbation et l'initiation du processus d'interruption des ventes et des inscriptions de clients au Régime Impression ont eu lieu lors de l'assemblée du conseil d'administration de la Fondation éducationnelle Héritage du 7 décembre 2018.

À propos de La Première financière du savoir

Depuis plus de 50 ans, les familles canadiennes s'appuient sur l'épargne-études offerte par La Première financière du savoir. Depuis 1965, les paiements issus des régimes ont atteint 6,6 milliards de dollars et La Première fondation du savoir a bonifié de plus de 50 millions de dollars les Paiements d'aide aux études versés aux étudiants. Au 30 avril 2018, La Première financière du savoir gérait 6,4 milliards de dollars d'actif pour plus de 500?000 conventions de Régimes enregistrés d'épargne-études au nom de ses clients.

La Première financière du savoir inc. est une filiale en propriété exclusive de La Première fondation du savoir, et le gestionnaire des fonds de placement, l'administrateur et le distributeur de plusieurs régimes d'épargne-études, notamment le Régime Familial d'épargne-études pour un seul étudiant. La Première fondation du savoir est une société sans but lucratif et sans capital action. La fondation est par conséquent en mesure de réinvestir ses revenus nets excédentaires dans des initiatives qui appuient les étudiants.

SOURCE La Première financière du savoir

Communiqué envoyé le 22 février 2019 à 15:27 et diffusé par :