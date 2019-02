La Planète s'invite à l'école - La Fédération des établissements d'enseignement privés signe la résolution en faveur du Pacte de l'école québécoise





MONTRÉAL, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés a signé aujourd'hui la résolution en faveur du Pacte de l'école québécoise. La Fédération est fière d'adhérer à cette initiative porteuse d'espoir et d'engagement pour les générations actuelles et futures. Elle s'engage à promouvoir le Pacte de l'école québécoise auprès de ses membres en les invitant à le signer. La Fédération s'engage aussi à soutenir ses membres dans leurs efforts pour devenir des milieux de vie écoresponsables par le biais de formations et d'ateliers, par le partage d'initiatives inspirantes en milieu scolaire et par des communications visant à faire connaître les différents organismes pouvant accompagner les écoles dans leurs démarches.

« Tout comme les écoles publiques, les écoles privées québécoises doivent composer avec des ressources financières limitées, explique Nancy Brousseau. Toutefois, en dépit des contraintes financières, de nombreux gestes sont déjà posés à l'école, qu'il s'agisse de sensibilisation, de réduction des déchets et de récupération, de verdissement de la cour d'école et de mise en place de jardins scolaires, de politique alimentaire écoresponsable ou encore d'engagement des élèves dans des projets d'écocitoyenneté. Nous invitons toutes les écoles membres de notre Fédération à signer le pacte et à réfléchir, avec le personnel, les élèves et la communauté, aux stratégies à adopter pour intensifier leurs efforts et devenir des milieux de vie écoresponsables. »

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés

