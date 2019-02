Santé Canada approuve REXULTI(MD) (brexpiprazole), un médicament d'Otsuka et de Lundbeck pour le traitement d'appoint du trouble dépressif majeur





MONTRÉAL, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Otsuka Canada Pharmaceutique (Otsuka) et Lundbeck Canada Inc. (Lundbeck) annoncent que Santé Canada a émis un avis de conformité pour REXULTIMD (brexpiprazole) en appoint à des antidépresseurs pour le traitement du trouble dépressif majeur (TDM) chez des adultes ayant obtenu une réponse insatisfaisante aux traitements antidépresseurs antérieurs prescrits pour l'épisode dépressif en cours.

« Pour les patients atteints d'un TDM qui nécessitent un traitement d'appoint le brexpiprazole est une source d'espoir. Son mode d'action unique et ses bienfaits potentiels suscitent l'optimisme chez les patients qui souffrent de dépression?», indique le Dr. Angelo Fallu.

«?La Société pour les troubles de l'humeur du Canada (STHC) applaudit la récente décision de Santé Canada d'homologuer REXULTIMD (brexpiprazole) en traitement d'appoint du trouble dépressif majeur (TDM). Pour beaucoup de patients dépressifs qui sont incapables d'atteindre la rémission malgré les traitements standard, l'ajout de ce nouveau traitement d'avant-garde donne espoir aux patients et à leur famille. Dans une récente étude, plus de 4 % des Canadiennes et Canadiens répondaient aux critères d'épisode dépressif majeur, et les traitements novateurs revêtent une importance capitale dans la lutte contre cette crise en matière de santé. La STHC continue de s'engager dans une vaste gamme de projets qui favorisent l'inclusion dans la société canadienne des personnes touchées par une maladie mentale invalidante et a joué un rôle actif de premier plan dans l'élaboration de politiques et de programmes publics à de nombreux titres sur la scène nationale?», précise Dave Gallson, directeur général national à la STHC.

À propos du trouble dépressif majeur

Le trouble dépressif majeur (TDM), couramment appelé dépression majeure, est une maladie chronique et invalidante caractérisée par une humeur morose persistante et une baisse marquée de l'intérêt ou du plaisir dans les activités quotidiennes. L'Organisation mondiale de la Santé estime que le TDM touche plus de 300 millions de personnes dans le monde(1). Statistique Canada a aussi rapporté en 2013 que quelque 1,3 million de Canadiennes et de Canadiens de 15 ans et plus avaient rempli les critères de dépression l'année précédente(2). Le TDM se classe au premier rang des causes d'invalidité dans le monde, et il contribue de façon majeure au fardeau mondial de la maladie en général(1).

À propos de REXULTIMD

REXULTIMD (brexpiprazole) est une nouvelle molécule qui a été découverte par Otsuka et développée conjointement par Otsuka et Lundbeck. Elle est commercialisée conjointement par les deux entreprises. Santé Canada a homologué REXULTIMD en février 2017 pour le traitement de la schizophrénie chez les adultes. Ce médicament est administré par voie orale une fois par jour, avec ou sans aliments. Les patients âgés atteints de démence traités par un antipsychotique atypique présentent un risque de décès plus élevé que ceux recevant un placebo. REXULTIMD n'est pas approuvé pour le traitement des patients atteints de démence. REXULTIMD n'est pas indiqué chez les enfants et n'est pas recommandé chez ces derniers. L'emploi de REXULTIMD est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité à ce médicament, à l'un des ingrédients de la préparation ou à l'une des composantes de son contenant. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de REXULTIMD, consultez la monographie du produit à l'adresse http://otsukacanada.com ou https://www.lundbeck.com/ca.

À propos d'Otsuka

Otsuka Canada Pharmaceutique (OCP) est une entreprise de soins de santé novatrice qui affiche une forte croissance. Elle commercialise les médicaments d'Otsuka au Canada. OCP s'est donné pour mission d'améliorer la qualité de vie et la santé des patients grâce à ses activités de recherche en neurosciences, en santé cardiovasculaire, en oncologie et en néphrologie. OCP a établi son siège social à Saint-Laurent, au Québec, en 2010.

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. est une entreprise de soins de santé multinationale dont la philosophie est la suivante?: «?Chez Otsuka, nous développons de nouveaux produits pour une meilleure santé dans le monde?». Otsuka recherche, développe, fabrique et commercialise des produits innovants et originaux, particulièrement des produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies, et des produits nutraceutiques pour le maintien d'une bonne santé au quotidien.

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. est une filiale en propriété exclusive d'Otsuka Holdings Co., Ltd. dont le siège social est situé à Tokyo, au Japon. Le Groupe Otsuka emploie environ 47 000 personnes dans le monde; les ventes consolidées s'élevaient à environ 15,4 milliards de $ CA (11,6 milliards en $ US) en 2017. Toutes les histoires d'Otsuka commencent par le choix du chemin le moins fréquenté. Pour en apprendre davantage sur Otsuka Pharmaceutical Company, veuillez consulter notre site Internet mondial à l'adresse suivante?: https://www.otsuka.co.jp/en. Pour en savoir davantage à propos d'Otsuka au Canada, visitez le site Web http://otsukacanada.com.

À propos de Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) est une société pharmaceutique multinationale fortement engagée à faire progresser les neurosciences, à mettre au point de nouveaux traitements d'avant-garde et à appuyer les communautés de patients. Pour remplir sa mission, Lundbeck privilégie la recherche, le développement, la fabrication, la mise en marché et la vente de produits pharmaceutiques partout dans le monde. Les produits de Lundbeck ciblent les maladies des domaines de la psychiatrie et de la neurologie. Lundbeck compte des employés dans plus de 50 pays qui se dévouent corps et âme pour rétablir la santé cérébrale afin que tous et chacun d'entre nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Les produits de Lundbeck sont homologués dans plus de 100 pays et sont fabriqués dans des usines situées au Danemark, en France et en Italie. En 2018, le chiffre d'affaires de Lundbeck s'établissait à près de 18,1 milliards de couronnes danoises.

Lundbeck Canada Inc., une division de la société danoise H. Lundbeck A/S, est une source fiable de nouveaux traitements d'avant-garde pour les Canadiens depuis 1995. Son siège social est situé en banlieue de Montréal. Lundbeck Canada est un partenaire dans le domaine des soins de santé au Canada axé sur le patient? elle s'est donné pour mission d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies cérébrales.

REXULTIMD est une marque de commerce déposée d'Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., utilisée sous licence par Otsuka Canada Pharmaceutique.

