Convocation - Annonce concernant le pont de l'autoroute 15 nord, à Sainte-Adèle

Dans le cadre de l'événement La planète s'invite à l'école, plus de 750 participants provenant de plus de 125 organisations, dont une centaine d'institutions d'enseignement publiques et privées, de six régions administratives, du primaire à...





Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, invitent les...





JA Solar Co., Ltd., l'un des plus grands fabricants au monde de produits photovoltaïques de haute performance, annonce avoir fourni l'ensemble des modules PERC, totalisant 48,3 MW, à la centrale solaire photovoltaïque BP Solar 1 du Vietnam. Il s'agit...





Les Canadiens subissent les répercussions des changements climatiques. L'année dernière, les phénomènes météorologiques extrêmes ont causé des dommages matériels de 1,9 milliard de dollars. À mesure que notre climat change, les villes et les...





Le gouvernement du Québec annonce des aides financières de plus de 41,3 millions de dollars pour soutenir des projets d'investissement et d'innovation en aérospatiale totalisant plus de 115,2 millions de dollars. Devant l'absence de fonds fédéraux...