Avis aux médias - événement en matière d'infrastructure dans la MRC d'Antoine-Labelle





RIVIÈRE-ROUGE, QC, le 22 févr. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement en matière d'infrastructure en présence du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, du député fédéral de Laurentides-Labelle, M. David Graham, de l'adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volet économie et Internet haute vitesse) et député d'Orford, M. Gilles Bélanger, et de la députée provinciale de Labelle, Mme Chantale Jeannotte.

Date : Le lundi 25 février 2019



Heure : 13 h 30



Lieu : Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (aréna)

1550, chemin du Rapide, 1er étage - Salle Jeanne-Gariépy

Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0

Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Caroline Renauld à l'adresse courriel suivante : caroline.renauld@economie.gouv.qc.ca.

