Le gouvernement du Canada construira des logements sûrs et abordables pour les aînés à Toronto

TORONTO, le 22 févr. 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à Toronto, Julie Dabrusin, députée fédérale de la circonscription de Toronto -- Danforth, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement financier du gouvernement fédéral de plus de 7,9 millions de dollars pour la construction des 35 logements, rue Gerrard Est.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et aux apports de fonds d'autres partenaires, notamment la Ville de Toronto, cet ensemble de WoodGreen Community Services fournira des logements abordables à au moins 35 aînés.

L'organisme WoodGreen Community Services a plus de 40 ans d'expérience dans la construction de logements abordables, et en tant que propriétaire et exploitant de ces ensembles. À l'heure actuelle, il possède et exploite 12 immeubles, ce qui représente 811 logements et plus de 1 000 locataires, répartis dans l'ensemble du secteur Est de Toronto.

Citations

« Notre gouvernement croit que tous les Canadiens devraient pouvoir prendre leur retraite dans la dignité. Nous travaillons à améliorer la vie des aînés en ramenant à 65 ans l'âge d'admissibilité à la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti (SRG) et en augmentant le SRG pour les aînés vivant seuls. Nous reconnaissons également qu'il y a un besoin de logements réservés aux aînés ici même à Toronto, et nous sommes extrêmement heureux d'appuyer ce merveilleux projet grâce à la Stratégie nationale sur le logement et un formidable partenaire local, WoodGreen.» - Julie Dabrusin, députée fédérale de la circonscription de Toronto?--?Danforth

« En tant qu'important fournisseur de logements abordables à Toronto, WoodGreen se réjouit de cet important investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement. Le coût des logements locatifs à Toronto devient de plus en plus difficile à assumer pour de nombreuses personnes, et en particulier pour les aînés à faible revenu. Ce nouvel ensemble permettra d'ajouter des logements indispensables au parc de Toronto et d'offrir à un plus grand nombre d'aînés un chez-soi sûr et abordable avec accès facile à tous les services de soutien essentiels de WoodGreen. » - Anne Babcock, présidente et directrice générale de WoodGreen

« La Ville est heureuse de collaborer avec le gouvernement fédéral à la mise en oeuvre de la Stratégie nationale du logement à Toronto. J'aimerais féliciter WoodGreen Community Services d'avoir reçu du financement par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement et pour son engagement à créer, dès 2020, des logements à loyer abordable pour nos résidents âgés au 1117 rue Gerrard Est. » - Paula Fletcher, conseillère municipale de Toronto

Faits en bref

Grâce à ce nouvel immeuble, WoodGreen Community Services vise à réaliser une économie d'énergie de 28,3 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux exigences de l'édition 2015 du Code national de l'énergie pour les bâtiments.

Huit logements seront entièrement accessibles.

Les 35 logements seront abordables et auront un loyer correspondant à 71 % du loyer médian du marché.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les communautés rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

