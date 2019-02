Fantastec s'associe à Arsenal FC pour lancer une application officielle d'objets collectionnables, basés sur la technologie Blockchain





Fantastec a annoncé aujourd'hui la conclusion de son premier contrat de licence dans le domaine du football, conclu avec le club de Ligue 1 Arsenal FC, portant sur une nouvelle application d'objets collectionnables certifiés Blockchain appelée Fantastec SWAP.

La société Fantastec, basée à Londres, est une innovatrice de premier plan dans le domaine des technologies des passionnés de sport, et son application 'SWAP', basée sur la technologie Blockchain, va exercer un vif attrait auprès des passionnés de sport, joueurs et collectionneurs de cartes sportives du monde entier.

L'application SWAP de Fantastec débloque du contenu club unique et authentique via l'application, tel des autographes de footballeurs et des images exclusives. Grâce à sa technologie Blockchain novatrice, les fans du monde entier peuvent désormais découvrir, collectionner et échanger des objets collectionnables club sous licence officielle, avec d'autres fans, en toute confiance.

"L'application Fantastec SWAP change la donne pour les passionnés de football du monde entier, ainsi que pour l'industrie des objets sportifs collectionnables," a commenté Simon Woollard, partenaire produit chez Fantastec. "La majorité des passionnés de sport disposent d'un téléphone portable et sont éloignés géographiquement de leur équipe favorite. Fantastec a développé une nouvelle approche permettant aux fans d'établir une relation plus précieuse avec l'équipe et les joueurs qu'ils aiment, en récompensant leur activité sur l'application et en leur offrant la possibilité de participer réellement à l'histoire du club - de manière horodatée et protégée via la technologie Blockchain," a-t-il poursuivi. " Nous avons le privilège de travailler avec un club aussi visionnaire que celui d'Arsenal, qui reconnaît la valeur d'une meilleure communication avec ses fans du monde entier, tout en fournissant simultanément une plateforme sécurisée permettant à ceux-ci de se connecter et de nouer le dialogue", a ajouté M. Woollard.

Peter Silverstone, directeur commercial d'Arsenal, a déclaré: "En tant que passionnés de football, nous sommes nombreux à nous souvenir d'avoir collectionné et échangé, avec nos camarades, des cartes de footballeurs. Cette initiative basée sur l'application Fantastec SWAP apporte ce concept au sein du monde numérique d'aujourd'hui, en offrant à nos fans un accès unique aux objets collectionnables et contenus d'Arsenal, partout dans le monde."

Fantastec SWAP encourage les fans à bâtir leur collection d'équipes en achetant des ensembles d'équipes via l'application, et en échangeant avec d'autres fans du monde entier. Pour toute collection complète ils reçoivent des récompenses des équipes et ont la possibilité de progresser vers les niveaux supérieurs, en termes de difficultés, de collection d'articles plus rares faisant l'objet de récompenses accrues. La plateforme Blockchain unique offre des fonctionnalités dignes d'un réseau social, permettant aux fans de communiquer entre eux pour échanger leurs collections, en toute confiance, comme dans le cadre d'une interaction physique. Ceci est tout particulièrement vital dans le cas de l'échange d'autographes rares de joueurs.

"Nous avons construit l'application Fantastec SWAP sur la base d'un écosystème Blockchain robuste et de normes d'infrastructure et de sécurité exigeantes, utilisée par la Bank of England. La technologie Blockchain utilise les mathématiques et le cryptage pour garantir que toutes les transactions sont justes et véritables, afin que les passionnés du monde entier puissent échanger des articles de valeur en ligne, en toute confiance," a fait remarquer M. Woollard. "Nous sommes particulièrement enthousiastes qu'Arsenal soit le premier club de football à lancer l'application Fantastec SWAP. De nombreux clubs de football de haut niveau du monde entier devraient suivre prochainement à leurs côtés," a-t-il ajouté.

Fantastec SWAP est désormais disponible dans le monde entier, dans la boutique App Store et Google Play. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.fantastec-swap.io

A propos de Fantastec

La perspective axée sur les fans de Fantastec met en relation les passionnés de sport du monde entier et les sports qui stimulent leur vie quotidienne. Grâce à son groupement unique en son genre de scientifiques, ingénieurs, analystes de données, concepteurs, chercheurs, créatifs de marketing sportif et professionnels de la communication, Fantastec invente l'avenir de l'interaction avec les fans de sport, à l'échelle internationale.

