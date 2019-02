Fiera Capital réalise la vente de ses Fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels à Canoe Financial LP





MONTRÉAL, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait réalisé la clôture de sa transaction annoncée précédemment aux termes de laquelle Canoe Financial LP (« Canoe »), une société canadienne de fonds communs de placement, a acquis les droits de gestion de neuf fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de la Société. Les neuf fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels (collectivement appelés les « Fonds communs de placement Fiera Capital ») sont les suivants :

Fiera Capital Fonds diversifié d'obligations

Fiera Capital Fonds de revenu et de croissance

Fiera Capital Fonds de revenu élevé

Fiera Capital Fonds d'actions canadiennes de base

Fiera Capital Fonds d'actions de croissance

Fiera Capital Fonds d'actions américaines

Fiera Capital Fonds d'actions mondiales

Fiera Capital Fonds d'actions internationales

Fiera Capital Fonds défensif d'actions mondiales

En date d'aujourd'hui, Canoe a également acquis la participation de Fiera Capital dans Fonds Fiera Capital inc., la filiale en propriété exclusive et le courtier en épargne collective inscrit de Fiera Capital.

Dans le cadre de la transaction, Canoe a retenu les services de Fiera Capital afin qu'elle agisse à titre de sous-conseiller pour les fonds suivants :

Fiera Capital Fonds d'actions mondiales (renommé Fonds d'actions mondiales Canoe)

Fiera Capital Fonds défensif d'actions mondiales (renommé Fonds défensif d'actions mondiales Canoe)

Fiera Capital Fonds d'actions internationales (renommé Fonds d'actions internationales Canoe)

Fiera Capital Fonds d'actions de croissance (renommé Fonds canadien petite/moyenne capitalisation Canoe).

Aucun changement ne sera apporté à l'équipe de gestion de portefeuille actuelle pour ces quatre fonds.

Fiera Capital conservera la gestion de ses fonds à capital fixe canadiens et de ses stratégies alternatives, y compris les fonds suivants :

Fonds Fiera négociation active

Fonds Fiera actions « Long/Short »

Fonds d'opportunités de revenu Fiera Capital

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante d'envergure mondiale dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 136,7 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2018. La firme offre des solutions multi-actifs personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs traditionnelles et alternatives. Nos stratégies s'adressent à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels établie en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. Fiera Capital est à l'avant-garde de la science de la gestion de placement et a à coeur de créer une richesse durable pour ses clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les membres américains du groupe de la Société, qui sont des conseillers en placement inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). De plus, Fiera Capital (UK) Limited et Fiera Capital (IOM) Limited, deux membres du groupe de la Société, sont toutes deux inscrites en qualité de conseiller en placement auprès de la SEC. Les activités de Fiera Capital (UK) Limited sont autorisées et réglementées par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, et Fiera Capital (IOM) Limited est titulaire d'une licence délivrée par la Isle of Man Financial Services Authority. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas de niveau de compétence ou de formation précis.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Canoe Financial LP

Canoe est l'une des sociétés de fonds communs de placement indépendantes connaissant la croissance la plus rapide au Canada qui gère des actifs de 5,5 milliards de dollars répartis dans une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de placement privé du secteur de l'énergie. Fondée en 2008, Canoe est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l'établissement d'un patrimoine financier pour les Canadiens. Canoe a des bureaux à Calgary, Toronto, Vancouver, Winnipeg et Montréal.

