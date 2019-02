La Planète s'invite à l'école - La FCSQ signe le Pacte de l'école québécoise





QUÉBEC, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'événement La Planète s'invite à l'école, le président et la vice-présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec, M. Alain Fortier et Mme Louise Lortie, annoncent l'adhésion de la FCSQ et des élus scolaires au Pacte de l'école québécoise.

« Nous saluons l'engagement des élèves à l'origine de l'événement La Planète s'invite à l'école, réel succès aujourd'hui. Les élèves organisateurs ont mobilisé des élus, des décideurs, des acteurs du réseau, des élèves. Les élus scolaires sont fiers de s'y joindre, afin d'être des multiplicateurs dans leur milieu pour promouvoir les gestes écoresponsables. Nous pouvons, ensemble, faire la différence pour notre planète », a affirmé Alain Fortier.

« Déjà, de nombreuses écoles et commissions scolaires sont pleinement engagées en ce sens; en font foi l'immense quantité de projets scolaires, éducatifs, administratifs et parascolaires dont la lutte contre les changements climatiques constitue le principal moteur. Nous nous engageons à continuer et à bonifier nos actions », a ajouté Louise Lortie.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

Twitter : @fcsq

SOURCE Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

Communiqué envoyé le 22 février 2019 à 13:00 et diffusé par :