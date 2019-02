Venture Global Calcasieu Pass et TransCameron Pipeline reçoivent l'ordonnance de la FERC leur accordant des autorisations





ARLINGTON, Virginie, 22 février 2019 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. annonce que la Commission fédérale de régulation de l'énergie des États-Unis (Federal Energy Regulatory Commission, FERC) a émis l'ordonnance accordant en vertu des articles 3 et 7 de la loi sur le gaz naturel (Natural Gas Act) les autorisations nécessaires à l'installation d'exportation de GNL, Venture Global Calcasieu Pass, et le gazoduc associé, TransCameron Pipeline, dans la paroisse de Cameron, en Louisiane.

« Avec l'obtention de l'ordonnance de la FERC et la conclusion de contrats de vente et d'achat (SPA) d'une durée de 20 ans avec Shell, BP, Edison SpA, Galp, Repsol et PGNiG dans le cadre de ce projet, nous allons commencer immédiatement les travaux de construction en Louisiane en étroite coordination avec la FERC et les autres agences », ont déclaré conjointement les co-PDG, Bob Pender et Mike Sabel. « Cette étape est l'aboutissement d'années d'efforts et nous sommes fiers de l'excellent travail accompli par nos équipes réglementaire, environnementale, juridique et technique. Nous avons hâte de commencer la construction de notre projet de Calcasieu Pass et de fournir du GNL à faible coût à nos clients du monde entier à partir de 2022. »

L'installation de 10 MTPA de Calcasieu Pass utilisera une solution de traitement complète de GE Oil & Gas, LLC, qui appartient à Baker Hughes, une société GE (BHGE) qui utilise des trains de liquéfaction modulaires de taille moyenne fabriqués en usine. Venture Global a signé avec Kiewit un contrat d'ingénierie, approvisionnement et construction (EPC) intégré clés en main pour la conception, l'ingénierie, la construction, la mise en service, le test et la garantie de l'installation de Calcasieu Pass.

La société est également en train de développer l'installation d'exportation de 20 MTPA, GNL Plaquemines, et le gazoduc associé, Gator Express, dans la paroisse de Plaquemines, en Louisiane. L'installation de GNL de Plaquemines a reçu son projet de déclaration d'impact sur l'environnement le 13 novembre 2018 et devrait recevoir sa déclaration finale d'impact sur l'environnement le 3 mai 2019, conformément à l'avis de calendrier d'examen environnemental publié par la FERC le 31 août 2018. La FERC a fixé au 1er août 2019 le délai de décision d'autorisation fédéral de 90 jours. Plaquemines LNG a signé un contrat de vente et d'achat de 20 ans avec PGNiG.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme et à bas coût de gaz naturel liquéfié (GNL) provenant de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. Le système de liquéfaction de Venture Global LNG utilisera un ensemble de produits hautement efficaces et fiables fournis par BHGE. Venture Global LNG est actuellement en train de développer l'installation de 10 MTPA de Venture Global Calcasieu Pass (sur un site d'environ 400 hectares situé à l'intersection du chenal de navigation de Calcasieu et du golfe du Mexique) ainsi que l'installation de 20 MTPA de Venture Global Plaquemines (sur un site d'environ 250 hectares dans la paroisse de Plaquemines, en Louisiane, à 48 kilomètres au sud de la Nouvelle-Orléans, sur le fleuve Mississippi). À ce jour, Venture Global a réuni 855 millions de dollars de capitaux pour soutenir le développement de ses projets. Pour plus d'informations, consultez www.venturegloballng.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg

Communiqué envoyé le 22 février 2019 à 12:39 et diffusé par :