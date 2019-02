Selon un sondage, au Canada, la plupart des chefs des finances ont recours à un soutien externe pour les initiatives importantes





Parmi les principales raisons, on compte l'accès à des compétences spécialisées et à un soutien immédiat.

TORONTO, le 22 févr. 2019 /CNW/ - Une nouvelle étude indique que comme les demandes du marché changent rapidement, les entreprises canadiennes se tournent souvent vers l'externe pour obtenir une aide spécialisée et immédiate. Selon un sondage de Robert Half Management Resources, près de 7 chefs des finances sur 10 (68 %) font appel à des ressources externes, qui s'ajoutent souvent à leur personnel à l'interne, pour des initiatives ponctuelles, comme une fusion, une acquisition ou une transition liée à la conformité réglementaire.

Les chefs des finances qui recherchent une aide à l'externe ont donné comme principales raisons le besoin d'obtenir une expertise spécialisée (60 %), un soutien immédiat (46 %) et de l'aide pour leurs employés à temps plein (44 %). L'accès à de nouvelles méthodes et à de nouveaux processus ainsi que la capacité à modifier la taille de leurs équipes ont également été nommés comme des facteurs importants.

« Devant l'évolution des technologies et du monde des affaires, les entreprises doivent être aussi souples que possible pour rester à l'avant-garde », a déclaré David King, président de Robert Half Management Resources. « Pour se préparer à s'adapter, les entreprises doivent avoir accès à une bonne expertise. De nos jours, de nombreux dirigeants se tournent vers un nouveau modèle de main-d'oeuvre et font appel à des conseillers chevronnés qui peuvent leur offrir des analyses et des ressources supplémentaires nécessaires à une transition organisationnelle réussie et fluide. »

« Souvent, les unités commerciales n'ont pas le personnel et les compétences nécessaires pour gérer un événement imprévu ou une initiative stratégique importante », a ajouté Jay Thompson, directeur général d'un cabinet d'amélioration du rendement des entreprises de Protiviti. « Une société qui offre des services sous gestion peut facilement trouver l'expertise et les compétences opérationnelles spécialisées nécessaires pour mener à bien des initiatives essentielles pour les entreprises. Lorsqu'une entreprise établit une relation professionnelle continue avec une société externe, on favorise une familiarisation avec ses employés et ses processus et améliore encore davantage la capacité à apporter des changements. L'entreprise en tire donc des avantages. »

Robert Half Management Resources propose ces meilleures pratiques pour ce qui est de déterminer les besoins en matière de ressources et de collaborer avec des fournisseurs externes :

Analysez les ressources internes et les besoins de dotation à l'externe en fonction des écarts dans la main-d'oeuvre, les compétences spécialisées et l'expérience liée au projet.

Créez un budget pour les ressources de consultation et le recrutement spécialisé applicable à des projets particuliers. Ajoutez des catégories distinctes pour les initiatives prévues et imprévues.

Déterminez s'il faut mettre en place de nouvelles responsabilités et méthodes de gestion de projets.

Établissez un processus de transfert des connaissances afin que les leçons tirées de l'initiative puissent être transmises aux employés avant le départ des conseillers externes.

Après le projet, organisez des réunions avec le fournisseur externe pour évaluer les découvertes liées au processus et faciliter toute collaboration future.

Au sujet de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half Management Resources et mené par une firme de sondage indépendante. Il est fondé sur les réponses de plus de 300 CFO dans des entreprises canadiennes comptant 20 employés ou plus.

Robert Half Management Resources

Robert Half Management Resources est le principal fournisseur mondial de cadres supérieurs spécialisés en finance, en comptabilité et en systèmes d'entreprise en vue de répondre aux besoins de recrutement d'employés intérimaires et contractuels des entreprises. Personnalisant son approche pour chaque organisation, Robert Half Management Resources peut fournir un consultant unique, une équipe financière ou des services de consultation complets, fournis par Protiviti, une filiale de Robert Half. Avec 135 bureaux dans le monde, Robert Half Management Resources collabore avec des entreprises de toute taille, y compris avec plus de la moitié des 100 premières entreprises figurant au classement FORTUNE 500®. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez roberthalf.ca/fr/management-resources.

Protiviti

Protiviti est une société de conseil mondiale qui offre une expertise approfondie, des perspectives objectives, une approche personnalisée et une collaboration sans pareil pour aider les dirigeants à faire face à l'avenir avec confiance. Protiviti et ses sociétés membres détenues indépendamment fournissent des solutions de conseils en finances, en technologie, en exploitation, en données, en analyse, en gouvernance, en vérification interne et des risques à ses clients par l'entremise de son réseau de plus de 70 bureaux dans plus de 20 pays. La société a servi plus de 60 pour cent des entreprises de la Fortune 1000MD et 35 pour cent des entreprises de la Fortune Global 500MD. Protiviti est une filiale en propriété exclusive de Robert Half. Visitez protiviti.ca pour de plus amples renseignements.

