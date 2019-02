Avis aux médias - Remise des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien





TORONTO, Feb. 22, 2019 /CNW/ - Parmi les lauréates et lauréats des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien 2018, figureront notamment une élève de 11e année ayant conçu une solution unique et durable pour mettre fin à la prolifération d'algues dans les lacs de sa région, et une école secondaire ayant établi un partenariat avec la communauté autochtone locale pour raconter, enseigner et célébrer la culture et les traditions autochtones.

Joignez-vous à l'honorable Elizabeth Dowdeswell et à la Fiducie du patrimoine ontarien à l'occasion de la remise des prix, qui rendent hommage à des personnes, des groupes et des collectivités au titre de leurs contributions exceptionnelles en matière de conservation du patrimoine culturel et naturel, de durabilité de l'environnement et de biodiversité.

Date : Vendredi 22 février 2019



Heure : 18 h



Lieu : Grand escalier de l'édifice de l'Assemblée législative

Queen's Park, Toronto



Précisions : Il est recommandé aux représentants des médias de se munir d'une carte d'identité avec photo et de se présenter à l'entrée Sud avant 17 h 45.

Lauréates et lauréats :

Ensemble des réalisations

Cyril Fry et Marion Fry ( Gravenhurst )

et ( ) Larry Lamb (région de Waterloo)

(région de Waterloo) Elsa Ann Picard (canton de King)

Réalisations des jeunes - à titre individuel (également lauréates de la bourse Jeunes leaders du patrimoine)

Amy MacFarlane (Machar)

(Machar) Nathalie Picard ( Ottawa )

Réalisation des jeunes - groupes

Élèves de l'Académie Ste-Cécile ayant contribué au projet Essex County Hidden Cemeteries (cimetières cachés du comté d' Essex )

) Les élèves du Smiths Falls District Collegiate Institute ayant participé au pow-wow traditionnel Spirit of the Drum

Excellence en matière de conservation

Bonnie Devine et les étudiantes et étudiants du programme de culture visuelle autochtone de l'Université de l'EADO pour le projet Uncover/Recover (découvrir/retrouver)

et les étudiantes et étudiants du programme de culture visuelle autochtone de l'Université de l'EADO pour le projet Uncover/Recover (découvrir/retrouver) ERA Architects, NADAAA, et l'Université de Toronto pour le bâtiment One Spadina Crescent

pour le bâtiment One Spadina Crescent Frank Perissinotti et les étudiantes et étudiants du programme de technologie de l'architecture du Collège St. Clair pour les visites guidées à pied proposées dans le cadre de Portes ouvertes Windsor

et les étudiantes et étudiants du programme de technologie de l'architecture du Collège St. Clair pour les visites guidées à pied proposées dans le cadre de Portes ouvertes Gilberto Fernandes pour le site Web City Builders: a History of Immigrant Construction Workers in Postwar Toronto (bâtisseurs de ville : une histoire des ouvriers en bâtiment immigrants dans le Toronto d'après-guerre)

pour le site Web City Builders: a History of Immigrant Construction Workers in Postwar Toronto (bâtisseurs de ville : une histoire des ouvriers en bâtiment immigrants dans le d'après-guerre) La division du patrimoine naturel et des forêts de la municipalité régionale de York pour le Green Infrastructure Asset Management Plan (plan de gestion écologique des biens d'infrastructure)

Le Manitoulin Island Summer Historical Institute pour son programme 2018

Mudtown Station pour la restauration de l'ancienne gare du Chemin de fer Canadien Pacifique

fer Canadien Pacifique Le Musée de London pour l'exposition « Voices of Chief's Point »

pour l'exposition « Voices of Chief's Point » Signal Brewery pour la restauration de cinq anciennes distilleries Corby

L'Université de Windsor et ses partenaires pour la restauration du manège militaire de Windsor

La Fiducie du patrimoine ontarien (FPO) est un organisme du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario. La Fiducie détermine quels biens ont une valeur patrimoniale, protège, fait connaître et conserve le patrimoine de l'Ontario sous toutes ses formes. Il lui incombe de conserver le patrimoine culturel et naturel important à l'échelle provinciale, d'interpréter l'histoire de l'Ontario, de renseigner les Ontariennes et les Ontariens sur son importance dans notre société et de célébrer la diversité de la province. La Fiducie a la vision d'un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont pris en compte, valorisés et conservés pour les générations futures.

