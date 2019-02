Banque Laurentienne Groupe Financier est fier de publier son rapport de responsabilité sociale 2018





MONTRÉAL, 22 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Banque Laurentienne Groupe Financier a publié aujourd'hui son rapport de responsabilité sociale 2018 qui fournit de l'information sur les engagements de l'organisation envers ses parties prenantes.



Pour lire le rapport complet, veuillez visiter https://blcgf.ca/gouvernance-et-responsabilite-sociale/. Les faits saillants incluent :

Contribuer aux communautés que nous servons

En 2018, plus de 1,2 million $ a été donné en dons et commandites pour aider la vie de gens au moment où ils en ont le plus besoin;

Nous avons enrichi les collections de nombreux musées canadiens en donnant trente-huit oeuvres d'art provenant de notre propre collection pour en améliorer l'accessibilité au public.

Offrir une meilleure expérience client

Au centre-ville de Montréal, nous avons lancé un nouveau point de service axé exclusivement sur le conseil. Ceci renouvelle l'expérience bancaire en mettant l'accent sur une offre de conseils en investissement et en financement adaptée à une clientèle diversifiée;

Nous avons étendu notre réseau de guichets automatiques en joignant le réseau THE EXCHANGEMD qui donne aux clients un plus grand accès à leurs comptes dans plus de 3 000 guichets automatiques au pays.

Développer des équipes fortes et leur fournir des environnements de travail modernes

Nous mettons en place des projets pour favoriser l'inclusion et la diversité et nous sommes fiers que 58 % de nos postes de gestionnaires soient occupés par des femmes;

Nous avons ouvert notre nouveau bureau corporatif à Montréal qui dispose de zones café, d'espaces collaboratifs pour plus de 1 600 employés, d'équipement de pointe et d'un grand accès à la lumière.

Faire notre part pour aider l'environnement

Nous comptons désormais 60 % des membres de l'équipe qui travaillent dans notre bureau corporatif de Montréal certifié LEED argent ou dans notre bureau corporatif de Toronto certifié LEED or.

Nous avons évité la production de 630 tonnes de CO 2 par de l'électricité de sources propres et renouvelables depuis le début de notre partenariat avec Bullfrog Power, en 2015. Cela équivaut à un retrait de plus de 130 véhicules de la circulation pendant un an.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondée en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d'aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Nous employons plus de 3 600 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté et offrons à nos clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services. Grâce à nos activités pancanadiennes et à notre présence aux États-Unis, nous sommes un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 46 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.





Hélène Soulard

Vice-présidente adjointe, Communications

514 284-4500, poste 40015

helene.soulard@blcgf.ca

