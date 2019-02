Lancement de la 15e édition du Défi Santé - La ministre Danielle McCann invite les Québécoises et les Québécois à participer en grand nombre en adoptant de saines habitudes de vie





QUÉBEC, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a participé aujourd'hui au lancement du Défi Santé, qui en est cette année à sa 15e édition, et qui se déroulera du 1er au 30 avril. Elle a profité de son passage à cet événement pour rappeler l'importance de promouvoir l'adoption de saines habitudes de vie et inviter les personnes de tous les âges à relever le défi de manger mieux, de bouger plus et de favoriser un bon équilibre dans leur vie quotidienne.

Le Défi Santé est une campagne annuelle de promotion des saines habitudes de vie qui se tient partout au Québec, et ce, depuis 2005. Elle est menée par Capsana, une organisation à vocation sociale liée à l'Institut de Cardiologie de Montréal, en collaboration avec divers partenaires, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Son objectif est d'inciter les personnes de tous les âges à s'engager pendant un mois à manger au moins cinq portions de fruits et légumes, à faire de l'activité physique au moins 30 minutes et à prendre un moment pour se détendre, et ce, chaque jour. Ce sont plus de 100 000 personnes qui s'inscrivent à ce défi chaque année, avec l'appui de plus de 600 municipalités participantes.

Citation :

« Adopter de saines habitudes de vie au quotidien est un objectif qu'un grand nombre de Québécoises et de Québécois ont vraiment à coeur d'atteindre, comme en témoigne leur enthousiasme à l'égard du Défi Santé. Je suis très heureuse que nous contribuions collectivement à leur fournir des conditions de vie qui facilitent cet engagement, en collaboration avec Capsana, et je réitère mon appui à une telle initiative rassembleuse, dynamique et stimulante qui vient appuyer nos efforts pour bâtir un Québec en meilleure santé. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Les participants au Défi Santé pourront cette année compter sur plusieurs outils, offerts en collaboration avec divers partenaires. Parmi ceux-ci, notons

le Questionnaire santé, présenté par Familiprix;

le Kit manger mieux, présenté par IGA

des infolettres de motivation;

le Rendez-vous Défi Santé, en collaboration avec Cardio Plein Air.

Rappelons qu'en plus de soutenir le Défi Santé à titre de partenaire financier, le MSSS met en oeuvre différentes mesures en appui à l'adoption de saines habitudes de vie, notamment dans le cadre de la Politique gouvernementale de prévention en santé. Cette dernière vise à mettre en place les meilleures conditions possible pour favoriser ces habitudes, en améliorant la qualité de vie dans les communautés et en luttant contre les inégalités sociales de santé.

Lien connexe :

Il est possible d'en apprendre davantage sur le Défi Santé en consultant DefiSante.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 22 février 2019 à 11:30 et diffusé par :